İstanbul\'da toplanan grup, Çin\'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi\'ndeki Gulca katliamını protesto etti

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İstanbul'da toplanan bir grup, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Gulca vilayetinde 27 yıl önce gerçekleştirilen katliama tepki gösterdi.

Çin Halk Cumhuriyetinin İstanbul Başkonsolosluğuna giden yolun güvenlik gerekçesiyle kapatılması dolayısıyla Sarıyer'deki Tarabya Sahili'nde toplanan gruptakiler, katliama tepki gösteren çeşitli döviz ve pankartlar taşıdı.

Burada grup adına açıklama yapan Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği Genel Başkanı Hidayet Oğuzhan, 5 Şubat 1997'de Gulca şehrinde halkın adalet, demokrasi ve insan hakları talepleriyle başlayan barışçıl protestolarının kanlı şekilde bastırıldığını söyledi.

Oğuzhan, olayın üzerinden 27 yıl geçmesine rağmen acılarının hala taze olduğunu ifade etti.

İslam İşbirliği Teşkilatı ve kendisini Müslüman olarak nitelendiren ülkeleri, Müslüman kardeşlerinin yanında saf tutmaya çağırdıklarını belirten Oğuzhan, "Soydaş ve dindaş Türk Devletleri Teşkilatı ve Türk cumhuriyetlerini, Doğu Türkistan'da yaşanan durumu yasal ve ahlaki değerlere uygun şekilde ele almaya çağırıyor, Doğu Türkistan halkına karşı sorumluluklarını yerine getirmelerini ve soykırımı durdurmak için Çin'e baskı yapmalarını bekliyoruz." diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından Çin aleyhine slogan atan gruptakiler, daha sonra dağıldı.

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Gulca vilayetinde 5 Şubat 1997'de meydana gelen olaylarda, 800 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmış ve 4 binin üzerinde Uygur tutuklanmıştı.