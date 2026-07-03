İstanbul'da erkeklere yönelik cinsel tacizde bulunduğuna dair görüntüleri sosyal medyada paylaşılan kadın gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yerlerine girip erkeklere tacizde bulunduğuna dair görüntüleri sosyal medya platformlarında paylaşılan kadının yakalanması için çalışma yaptı.
Ekipler, kimliğini belirledikleri şüpheli Z.E'yi (30) gözaltına aldı.
İşlemleri için emniyete götürülen şüpheli kadının, psikolojik rahatsızlığının bulunduğu öne sürüldü.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da Cinsel Taciz İddiası: Kadın Gözaltına Alındı - Son Dakika
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