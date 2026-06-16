İstanbul'da Çocuk Çizim Danışma Merkezi Açıldı

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce kurulan Çocuk ve Ergen Danışma Merkezi'nde, şiddet, ihmal, istismar, kayıp ve çeşitli örseleyici yaşantılara maruz kalan ve devlet korumasına alınan çocukların oyun terapisi, bireysel terapi ve grup çalışmalarıyla travmalarının etkilerinden uzaklaşması hedefleniyor.

İl Müdürlüğü bünyesinde Türkiye'de ilk kez faaliyete geçirilen Çocuk ve Ergen Danışma Merkezi'nde, 3-18 yaş aralığındaki çocuklara oyun terapisi, bireysel terapi ve grup terapisi desteği sunuluyor.

Terapistlerce yapılan ilk görüşmelerde çocukların yaş ve gelişim özellikleri çok yönlü değerlendirilirken, her birisi için ihtiyaçlarına uygun terapi süreci planlanıyor.

Çocukların duygusal farkındalıklarının artırılması, güven duygularının yeniden güçlendirilmesi, duygu düzenleme becerilerinin geliştirilmesi ve sosyal uyumlarının desteklenmesi hedeflenen merkezde, çocukların kendilerini güvende hissedebilecekleri özel alan oluşturuluyor.

Uzmanlar, kurum bakımındaki çocukların yaşadıkları alanlarda da psikolojik destek aldığını ancak terapi süreçlerinin burada yürütülmesinin çocukların travmalarını derinlemesine ifade etmelerini zaman zaman zorlaştırabildiğini belirtiyor.

Bu kapsamda merkez, çocukların günlük yaşam alanlarından ayrılarak yalnızca kendilerine odaklanabilecekleri, güven ilişkisi kurabilecekleri ve yaşadıkları travmaları daha rahat ifade edebilecekleri bağımsız bir terapi ortamı olarak hizmet veriyor.

Merkezde terapi süreçleri ilerledikçe çocukların sosyal ilişkilerinde güçlenme, kendilerini ifade etme becerilerinde gelişim ve günlük yaşamlarında olumlu değişimler gözlemleniyor.

Kuruluşlar tarafından bugüne kadar toplam 154 devlet korumasındaki çocuk için başvuru yapılırken, bunlardan 93'ü aktif terapi desteği almaya devam ediyor.

Terapistler ayrıca ayda bir kez çocukların kaldıkları kuruluşlardaki sorumlu personelle görüşüp, çocukların ruhsal durumlarının okul hayatına, günlük yaşamlarına ve sosyal ilişkilerine yansımalarını bütüncül şekilde değerlendiriyor.

Merkezde yürütülen grup terapisi çalışmalarında benzer travmatik yaşantılara sahip çocukların birbirleriyle bağ kurmaları, yalnız olmadıklarını hissetmeleri ve sosyal becerilerini geliştirmeleri amaçlanıyor.

Bu doğrultuda 12 kişilik gruplarla her biri 90 dakika süren toplam 8 oturum planlanıyor.

"Farklı yöntemler geliştirme anlamında ekibimizle sürekli çalışıyoruz"

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, AA muhabirine, Bakanlığın kadından çocuğa her alanda çalıştığını, üstün hizmet anlayışı kapsamında faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın himayelerinde, kendilerine verdiği vizyonla sürekli gelişmeye çalışan bir kurum olduklarını belirten Turan, "Farklı yöntemler geliştirme anlamında ekibimizle sürekli çalışıyoruz. Bu kapsamda çocuklarımızın travma süreçlerinin daha iyi değerlendirilmesi niyetiyle kendimizce bir hayal kurduk. Geçmiş travma süreçlerinde iyileşmelerini artırma anlamında, bu alandaki birikimlerimizi de değerlendirmek için yola çıktığımızda hayalimizin diğer kısmı olan 'Bağımsız bir binada bu süreci daha profesyonel şekilde yapar mıyız?' diye başladık. Şu an bu noktaya geldik. Burada oyun, çocuk, ergen terapistlerimiz çalışıyor. Çocuklarımızın geleceğe daha güvenli bakması anlamında çalışma gayesiyle başladık. Kıymetli Bakanımız da geldi, yerimizi gördü. Bu da bizim isteğimizi daha da artırdı." diye konuştu.

Çocuk evlerinde de uzman kadroların psikolojik hizmet verdiğini ifade eden Turan, kurumlarında uzman çalışanların yer aldığını kaydetti.

Turan, çocukların kurumdan buraya bir disiplinle geldiğini, saatlerinin belli olduğuna dikkati çekerek, "Burası çocuklarımızın iyi olma hallerini hızlandıran bir sürece hizmet ediyor. Kurum içinde yapılan görüşmeler bir süre sonra orada olmasından kaynaklı hedefe ulaşılmasını geciktiriyor. Burada yapılan disiplinli çalışmaların süreci hızlandırdığını ve verimi artıran bir durumu ortaya koyduğunu gördük." ifadelerini kullandı.

Merkezde seans alan devlet korumasındaki bir kız çocuğunun kendilerine bıraktığı mektubun çok duygulandırdığını dile getiren Turan, böylece merkezin amacına ulaştığını gördüklerini anlattı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, şunları kaydetti:

"Buradan seans alan devlet korumasındaki bir kızımız bize bir mektup bıraktı. Hayatının ne kadar değiştiğini, aldığı seansların ne kadar verimli olduğunu mektupta yazmış. Rakamlar bize bir işaret veriyor ama çocuklarımızın kendi ağzından ve kaleminden bunları duymak bizim için çok kıymetli. Burada arkadaşlarımız bu işi severek yapıyor. En az 8 haftalık seans sürecinden sonra bir noktaya varılabiliyor ama günün sonuna geldiğimizde çocuklarımızın büyük bir kısmında hem psikolojik olarak hem de ilaç kullanım oranındaki hem de hayata tutunma anlamındaki iyileşmeler çok kıymetli. Bize gelen verilere baktığımızda hayalimizin daha da gelişmesi anlamında bir hissiyat oluştu. Üniversiteler ve gönüllü derneklerle bu işi görüşerek buradaki uzman sayısını artırma anlamında da çalışıyoruz."

"Burası onların kendi güvenli alanından ayrı bir alan açıyor"

Birim sorumlusu klinik psikolog Hilal Dönmez ise devlet korumasındaki çocukların ruh sağlıklarına bir alan açmak amacıyla merkezin kurulduğunu söyledi.

Dönmez, bu merkezin çocukların duygusal, davranışsal ve ruhsal ihtiyaçlarının karşılanması için bir alan açtığına dikkati çekerek, "Burası çocukların aslında kendi yaşamı içerisinde olduğu, o güvenli alandan daha farklı bir alan açıyor. Nasıl ki kendimiz de ev içerisinde psikoterapi almıyorsak aynı şekilde bu çocukların da kurumlarında yaşarken psikoterapi hizmeti almaları onlar için çok sağlıklı olmayabiliyor. Burası onların kendi güvenli alanından ayrı bir alan açıyor. Ruh sağlıklarına daha derinlemesine inmemizi sağlıyor." değerlendirmesini yaptı.

Çocukların geçmişte yaşadıkları psikolojik sorunları bu merkezde çözmeye gayret ettiklerini vurgulayan Dönmez, şöyle devam etti:

"Çocuklar buraya ilk geldiklerinde, geçmişlerinden kaynaklı daha çok davranışsal, sosyal ilişkiler ve uyum zorlukları yaşıyorlardı. Burada çocuklar kendilerini güvende hissettikçe sosyal anlamda kendilerini daha rahat ifade edebiliyor. Yaşadıkları güçlüklerle daha güçlü şekilde baş edebiliyorlar, problem çözme becerileri gelişiyor, aynı şekilde kendilerini değerli, anlaşılmış ve güvende hisseden bireyler olarak burada onların gelişimlerini destekliyoruz."

Travmatik yaşantıların çocukların sosyal ilişkilerini ve hayatlarını olumsuz etkileyebildiğinin altını çizen Dönmez, merkezde ilk olarak çocuklara güvende oldukları hissini vermeye çalıştıklarını anlattı.

Dönmez, bu kapsamda terapistlerin yetkinlik alanına göre bilişsel davranışçı terapi, psikodinamik psikoterapi, şema terapi ve EMDR terapiden yararlandıklarından bahsederek, "Burada temel hedefimiz, çocuğun yaşadığı deneyimi yeniden anlamlandırabilmesi, kaygılarını düzenleyebilmesi ve yaşam içerisinde daha güçlü bir şekilde baş edebilmesini sağlamak. Buradaki temel hedefimiz yalnızca mevcut sorunları azaltmak değil, çocuğun kendini güvende, anlaşılmış hisseden ve duygularını ifade edebilen bireyler olarak gelişimlerini desteklemek." diye konuştu.

Uzun vadede çocukların duygularını tanıyabilmesini, kendilerini ifade edebilmesini, problem çözme becerilerinin gelişmesini hedeflediklerini ifade eden Dönmez, çocukların yaşamlarında daha güçlü ve sorunlarla baş edebilen bireyler olmasını amaçladıklarını sözlerine ekledi.