Minik Eller Sömestirde Toprakla Buluştu

01.02.2026 09:43  Güncelleme: 11:08
İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ, sömestir tatili boyunca düzenlediği 'Bitki Dikim Atölyesi' etkinliği ile 7-14 yaş arası çocuklara doğa ile buluşma ve bitki dikim deneyimi sağladı. Etkinlikte 150 çocuk, doğanın önemini öğrenerek kendi bitkilerini dikme fırsatı buldu.

(İSTANBUL) - İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ tarafından sömestir tatili boyunca "Bitki Dikim Atölyesi" etkinliği düzenledi. 7-14 yaş arası çocuklar doğayla buluştu, bitki dikimi ile ilgili her şeyi öğrendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ, sömestir tatili süresince çocukları doğayla bir araya getiren anlamlı bir etkinliğe imza attı. Alibeyköy Bahçe Market'te düzenlenen ücretsiz "Bitki Dikim Atölyesi" ile 7-14 yaş arası çocuklar toprağa dokunma, üretme ve doğayı yakından tanıma fırsatı buldu.

Sömestir tatili boyunca gerçekleştirilen atölyelerde bugüne kadar 150 çocuk ağırlandı. Etkinliğe katılan minikler, kendi elleriyle diktikleri bitkiler sayesinde hem doğayla bağ kurdu hem de bitki yetiştirmenin temel aşamalarını uygulamalı olarak deneyimledi. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen Bitki Dikim Atölyeleri'nde çocuklar doğayla iç içe vakit geçirdi, paylaşma, sorumluluk alma ve doğayı koruma bilincini pekiştirdi.

İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ Genel Müdür Vekili Banu Saraçlar, etkinliğin amacını, "Bir çocuğun toprağa değen eli, doğayla kurulan bir ömürlük bağdır. Dikilen her bitki ise geleceğe umutla bırakılan sessiz bir emanettir" sözleriyle ifade etti.

Kaynak: ANKA

