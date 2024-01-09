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İstanbul'da cuma ve cumartesi günleri hafif kar yağışı beklendi - Son Dakika
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İstanbul'da cuma ve cumartesi günleri hafif kar yağışı beklendi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul çevrelerinde cuma ve cumartesi günleri hafif kar yağışı bekleniyor. Hafta boyunca hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalması ve mevsim normalleri altında seyretmesi tahmin ediliyor.

İstanbul\'da cuma ve cumartesi günleri hafif kar yağışı beklendi
09.01.2024 - 17:41,
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İstanbul'da cuma ve cumartesi günleri hafif kar yağışı beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul çevrelerinde havanın yarın yağmurlu, kuzey kesimleri ile yüksek kesimlerinde kısa süreli karla karışık yağmurlu, perşembe günü ise parçalı çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Cuma ve cumartesi ise havanın hafif kar yağışlı, diğer günlerde parçalı bulutlu olması öngörülüyor.

İstanbul'da hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak, hafta boyunca mevsim normalleri altında seyretmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İstanbul'da cuma ve cumartesi günleri hafif kar yağışı beklendi - Son Dakika
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