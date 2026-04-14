İstanbul'da DEAŞ'a Finans Sağlayan 8 Şüpheli Gözaltında
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'da DEAŞ'a Finans Sağlayan 8 Şüpheli Gözaltında

14.04.2026 10:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEAŞ'a maddi destek sağladıkları tespit edilen 8 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.

İSTANBUL'da, terör örgütü DEAŞ'a finans sağladıkları ve çatışma bölgelerinde faaliyet yürütürken öldükleri değerlendirilen kişilerin ailelerine para aktararak örgütten kopmalarını engelledikleri tespit edilen 8 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 'Terörizmin Finansmanı Kanununa Muhalefet' suçundan işlem yapılan, mal varlığı dondurulan ve 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan mahkumiyet kararı bulunan kişilere para yardımı yaptıkları belirlenen, Suriye'de bulunan DEAŞ mensuplarına iletilmek üzere çeşitli ülkelerden para temin ettikleri tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca, örgüt adına çatışma bölgelerinde faaliyet yürütürken öldükleri değerlendirilen kişilerin ailelerine ve eşlerine maddi destek sağlayarak örgütsel bağın sürdürülmesine yönelik finans faaliyetleri yürüttükleri belirlendi. Silahlı terör örgütüne finansman sağladığı tespit edilen ve çatışma bölgesindeki kişilerle bağlantılı olduğu belirlenen 8 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan arama ve el koyma işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

İstanbul, Güvenlik, Finans, Güncel, Terör, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da DEAŞ'a Finans Sağlayan 8 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 10:53:10.
SON DAKİKA: İstanbul'da DEAŞ'a Finans Sağlayan 8 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.