İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: 45 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: 45 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 45 şüpheli gözaltına alındı, illegal faaliyetler tespit edildi.

28.01.2025 10:47
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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 45 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ yanlısı faaliyet yürüttüğü tespit edilen, "Ebu Zeyd" ve "Süleyman Hoca" kod adlarını kullanan İsmail O'nun (54), sözde hocalık yaparak illegal ders ve sohbet etkinlikleri düzenlediği belirlendi.

Şüphelinin illegal mescit faaliyetleri kapsamında terör örgütüne taban kazanma amacıyla tebliğ çalışmaları yaptığı, ayrıca mescit genelinde fitre, zekat ve infak adı altında para toplandığı tespit edildi.

Toplanan paraların, sözde mescit bünyesinde faaliyet gösteren kişiler için eğitim ve medrese açmak amacıyla kullanıldığı, Suriye'de terör örgütü PKK/ YPG kontrolündeki kamplarda tutulan DEAŞ yanlılarına gönderildiği yönünde bilgilere ulaşıldı.

Sancaktepe'deki sözde mescitte hoca, sorumlu ve katılan olarak faaliyet gösteren 52 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılığın talimatıyla İstanbul merkezli 9 ilçede 52 adrese ve Diyarbakır'da bir adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

45 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: 45 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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