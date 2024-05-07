İstanbul\'da DEAŞ operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüklerine ilişkin haklarında istihbari bilgi bulunan 15 zanlı tespit edildi.
Savcılığın şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Operasyonda, 8 zanlı yakalandı.
7 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
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