İstanbul\'da DEAŞ ve El Kaide\'ye Finans Operasyonu

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İSTANBUL'da DEAŞ ve El Kaide silahlı terör örgütlerine finans kaynağı sağlayan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'de bulunan DEAŞ ve El Kaide silahlı terör örgütleri adına faaliyet yürüten kişilerle, bu kişilerin eşleri ve çocuklarının bulunduğu PKK/ YPG'nin kontrolündeki 'Hol' kampına para aktarıldığını tespit etti. Ekipler, örgüte finansman sağlayan kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı. Çalışmalarda sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla para toplama ve para gönderme faaliyetlerinde bulundukları tespit edilen 6 şüphelinin kimlikleri belirlendi. Şüphelilere yönelik çok sayıda adrese 21 Ağustos Cumartesi günü eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 5 kişi yakalandı. Firari 1 şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 5 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 1 kişi hakkında ev hapsi kararı verildi. 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.