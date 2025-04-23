İstanbul\'da Deprem Sonrası Beşiktaş Çarşı\'da Bina Çatısından Parçalar Düştü

İSTANBUL'da Silivri açıklarında saat 12.49'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sırasında Beşiktaş Çarşı'da 4 katlı bir binanın çatısından kopan parçalar sokağa düştü. Olay yerine itfafiyei, zabıta ve polis ekipleri sevk edildi. İtfiaiye ekipleri olayın yaşandığı sokağı güvenlik şeridi çekerek yaya geçişine kapattı.

Diğer yandan, Şehit Asım Caddesi'nde bulunan 4 katlı bina deprem sırasında yaşanan hasar nedeniyle tahliye edildi. Beşktaş Çarşı'da Kartal Heykeli'nin hemen yanında bulunan binanın çatısından kopan parçalar caddeye düştü. Güvenlik önlemleri kapsamında bina tamamen tahliye edildi. Hasar tespit çalışmaları devam ederken, yetkililer çarşıda bulunan vatandaşlara hasarlı binalardan uzak durmaları konusunda uyarıda bulundu.