İstanbul'da Deprem Tatbikatı Yapıldı - Son Dakika
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İstanbul'da Deprem Tatbikatı Yapıldı

İstanbul\'da Deprem Tatbikatı Yapıldı

Kahramanmaraş depreminin yıl dönümünde, Gaziosmanpaşa'da deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

06.02.2025 14:46
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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde farkındalığı artırmak amacıyla Gaziosmanpaşa'daki bir okulda deprem tatbikatı gerçekleştirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Preveze İlkokulu'nda düzenlenen "Çök-Kapan-Tutun ve Tahliye Tatbikatı"na İstanbul Valisi Davut Gül, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, eğitim yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Tatbikat sırasında öğrenciler, öğretmenler ve okul personeli, deprem anında yapılması gerekenleri uyguladı.

Senaryo gereği verilen alarmla birlikte öğrenciler, sıraların altına girerek "çök-kapan-tutun" pozisyonunu aldı. Öğrenciler daha sonra okulun tahliye planına uygun olarak öğretmenlerinin yönlendirmesiyle güvenli bir şekilde okul binasından çıkarak toplanma alanına geçti.

Gerçekçi bir senaryoyla gerçekleştirilen tatbikatta, acil durum ekiplerinin yönlendirmeleri doğrultusunda tahliye süreci titizlikle yürütüldü. Öğrencilerin kontrollü bir şekilde hareket etmeleri, panik yapmamaları ve afet anında koordinasyon sağlanması için yapılan uygulamalarda, kriz yönetimi süreçlerine de yer verildi.

İstanbul Valisi Davut Gül, tatbikatın ardından yaptığı konuşmada, "Sevgili öğrenciler, öncelikle hepinizi tebrik ediyorum. Hiçbiriniz panik yapmadan çok güzel sınıflarınızı terk ettiniz. Bugün Kahramanmaraş depreminin yıl dönümü. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Allah bir daha devletimize ve milletimize bu tür acılar yaşatmasın." ifadelerini kullandı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ise afet bilincinin erken yaşlardan itibaren kazandırılmasının kritik önem taşıdığını belirtti.

Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de afete hazırlıklı olmanın bir tercih değil, zorunluluk olduğunu vurgulayan Yentür, "Kahramanmaraş merkezli depremler, bizlere afetlerin yıkıcı etkilerini bir kez daha hatırlattı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak eğitim kurumlarımızda afet farkındalığını artırmaya yönelik tatbikatlar düzenlemeye ve öğrencilerimizi bilinçlendirmeye devam edeceğiz. Güvenli eğitim ortamları oluşturmak için ilgili kurumlarla iş birliği içinde gerekli önlemleri almaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Deprem Tatbikatı Yapıldı - Son Dakika

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