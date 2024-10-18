İstanbul'da Ders Süreleri Kısaldı

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İstanbul'da ikili eğitim yapılan 34 ilçede 40 dakikalık ders süresi 35 dakikaya indirildi.

Edinilen bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanlığının genelgesi doğrultusunda İstanbul'da "yık-yap" projeleri ve öğrenci yoğunluğu nedeniyle ikili eğitim yapılan okulların ders saatlerinde düzenlemeye gidildi.

Düzenlemeye göre tekli eğitim yapılan Adalar, Bakırköy, Şile, Şişli ve Tuzla dışında 34 ilçedeki okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında ders süreleri geçici olarak 40 dakikadan 35 dakikaya indirildi.