İstanbul'da Dev Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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İstanbul'da Dev Uyuşturucu Operasyonu

İstanbul\'da Dev Uyuşturucu Operasyonu

11 milyon 225 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 11 kişi gözaltına alındı.

14.01.2025 12:48
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İstanbul'da 11 milyon 225 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiği narkotik operasyonunun detayları ortaya çıktı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 9 Ocak'ta Ataşehir'de gerçekleşen ve 147 bin 770 uyuşturucu hap ele geçirilen operasyon sonrası çalışmalarını sürdürdü.

Uyuşturucu imalathanesini ortaya çıkarmak için araştırmalarına devam eden ekipler, 57 kameranın 48 saatlik görüntülerini inceleyerek, Başakşehir'deki sanayi bölgesinde faaliyet gösteren iş yerinin adresine ulaştı.

Adresi izlemeye alan ekipler, iş yerinin bodrum ve giriş katının makineler, sunta plakalar, dolap, koltuk gibi malzemelerle dizayn edilerek marangoz atölyesi izlenimi verildiğini belirledi. Ayrıca şüphelilerin üretim sırasında dikkat çekmemek için iş yerinde bulunan marangoz makinelerinin geç saatlere kadar çalıştırıldığı ve bu şekilde uyuşturucu hap üreten makinelerinin sesini gizledikleri tespit edildi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından belirlenen 3 adrese ve 2 araca eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerdeki ve araçlardaki aramalarda, 11 milyon 225 bin sentetik ecza hap, 1 ton 275 kilo katkı maddesi, 364 kilogram ağırlığında basılmaya hazır boş kapsül, 73 alüminyum blister rulosu ile 6 sentetik ecza hap üretiminde kullanılan makine ele geçirildi.

"İstanbul'un sokaklarında zehir tacirlerine müsaade etmeyeceğiz"

İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, ele geçirilen uyuşturucuların sergilendiği Vatan Yerleşkesi'nde gazetecilere, operasyonun sabah saatlerinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından duyurulduğunu hatırlattı.

"İstanbul'un huzuru Türkiye'nin huzuru" mantığıyla her sokakta, caddede, köşebaşında görev yaptıklarını vurgulayan Yıldız, şunları söyledi:

"Zehir tacirlerine gençlerimizi, geleceğimizi karartmayacağız. Zeytinburnu, Başakşehir, Fatih ilçelerinde yaptığımız operasyonlarda 11 milyon 225 bin adet sentetik ecza hap, 1 ton 275 kilogram katkı maddesi ve sentetik ecza uyuşturucu imalatında kullanılan makine ele geçirildi. Mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. İstanbul'un sokaklarında zehir tacirlerine müsaade etmeyeceğiz."

Kaynak: AA

Selami Yıldız, Operasyon, Güvenlik, Narkotik, istanbul, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Dev Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • saban akkus:
    sokağı temizlemek önemli tabi ama devletin yazılan receteleri de gözden gecirmesi gerekiyor. yaşlılarımızın coğu bel diz agrıları gibi şikayetten gittikleri doktorlardan bu hapları bilmeden alıyorlar. sokakta devletin uyuşturucu diye topladığı bir ilacı o devletin doktoru nasıl bir hastasına yazabilir 0 0 Yanıtla
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