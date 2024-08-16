İstanbul'da Devre Mülk Dolandırıcılığı Operasyonu: 19 Şüpheli Tutuklandı

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İstanbul'da, yüksek kar vaadiyle devre mülk sahiplerini dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklandı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgüt faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık suçundan 3 yıl önce başlatılan soruşturma kapsamında teknik takip sonucu yeni deliller elde edildi.

Şüpheli Mücteba M'nin elebaşılığını yaptığı suç örgütü üyelerinin, paravan şirketler adına kayıtlı Küçükçekmece ve Başakşehir'de birbirine yakın konumlarda tuttukları ofislerde, devre mülk faaliyeti yapan bir firmanın veri tabanından elde edilen bilgilerle devre mülk sahiplerine telefonla ulaştıkları belirlendi.

Zanlıların, ofislerde yaptıkları ikna görüşmeleri sonucu devre mülk sahiplerine yüksek kar vaadiyle paravan şirketler üzerinden işlemler yaptırarak, dolandırıcılık faaliyetinde bulundukları tespit edildi.

Daha önce de operasyon düzenlenen suç örgütüne, elde edilen yeni delillere istinaden salı günü ikinci operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık işlemleri sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 18'i "kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık", 1'i ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçundan tutuklandı.