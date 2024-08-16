İstanbul'da Devre Mülk Dolandırıcılığı Operasyonu: 19 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul'da Devre Mülk Dolandırıcılığı Operasyonu: 19 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da yüksek kar vaadiyle devre mülk sahiplerini dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklandı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen yeni delillerle operasyon düzenlendi.

16.08.2024 23:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da, yüksek kar vaadiyle devre mülk sahiplerini dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklandı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgüt faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık suçundan 3 yıl önce başlatılan soruşturma kapsamında teknik takip sonucu yeni deliller elde edildi.

Şüpheli Mücteba M'nin elebaşılığını yaptığı suç örgütü üyelerinin, paravan şirketler adına kayıtlı Küçükçekmece ve Başakşehir'de birbirine yakın konumlarda tuttukları ofislerde, devre mülk faaliyeti yapan bir firmanın veri tabanından elde edilen bilgilerle devre mülk sahiplerine telefonla ulaştıkları belirlendi.

Zanlıların, ofislerde yaptıkları ikna görüşmeleri sonucu devre mülk sahiplerine yüksek kar vaadiyle paravan şirketler üzerinden işlemler yaptırarak, dolandırıcılık faaliyetinde bulundukları tespit edildi.

Daha önce de operasyon düzenlenen suç örgütüne, elde edilen yeni delillere istinaden salı günü ikinci operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık işlemleri sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 18'i "kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık", 1'i ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Küçükçekmece, Operasyon, istanbul, 3-sayfa, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Devre Mülk Dolandırıcılığı Operasyonu: 19 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:50 Galatasaray, Konyaspor’u deplasmanda 2-1 yendi Galatasaray, Konyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi
22:42 Dev kripto borsası Bitget TR, Türkiye’den çekiliyor Dev kripto borsası Bitget TR, Türkiye'den çekiliyor
21:13 TBMM’de muhalefetin Can Atalay’la ilgili verdiği genel görüşme talebi oy çokluğuyla reddedildi TBMM'de muhalefetin Can Atalay'la ilgili verdiği genel görüşme talebi oy çokluğuyla reddedildi
20:55 İzmir alev alev Yangın evlere kadar ulaştı İzmir alev alev! Yangın evlere kadar ulaştı
18:19 TBMM’de kavgaya karışan Alpay Özalan ve Ahmet Şık’a kınama cezası TBMM'de kavgaya karışan Alpay Özalan ve Ahmet Şık'a kınama cezası
11:10 Kuzey Kore, beş yıl aradan sonra kapılarını turistlere yeniden açıyor Kuzey Kore, beş yıl aradan sonra kapılarını turistlere yeniden açıyor
10:49 DolarTL Yükselişle Başladı, Altın Güne Yükselişle Başladı Dolar/TL Yükselişle Başladı, Altın Güne Yükselişle Başladı
10:30 13 yıl önce neler yaşandı Kılıçdaroğlu-Altaylı kavgasında adı geçen Serap Çil, sessizliğini bozdu 13 yıl önce neler yaşandı? Kılıçdaroğlu-Altaylı kavgasında adı geçen Serap Çil, sessizliğini bozdu
10:12 Abbas’ın tarihi konuşmasından yeni detaylar Erdoğan, o ifadeyi duyar duymaz ayağa kalktı Abbas'ın tarihi konuşmasından yeni detaylar! Erdoğan, o ifadeyi duyar duymaz ayağa kalktı
09:55 Doğum gününde uçaktan atlayan 49 yaşındaki kadın, paraşütü açılmayınca feci şekilde can verdi Doğum gününde uçaktan atlayan 49 yaşındaki kadın, paraşütü açılmayınca feci şekilde can verdi
09:51 Acun Ilıcalı’ya tribünde büyük şok Öfkeli taraftar, tam da fotoğraf çekildiği sırada bağırdı Acun Ilıcalı'ya tribünde büyük şok! Öfkeli taraftar, tam da fotoğraf çekildiği sırada bağırdı
09:41 “Sıfır Bir“ dizi oyuncusunun sırtından vurulduğu anlar ortaya çıktı "Sıfır Bir" dizi oyuncusunun sırtından vurulduğu anlar ortaya çıktı
09:38 Dünya yeni bir tehlikenin eşiğinde İşte maymun çiçeği virüsünden korunmanın tek yolu Dünya yeni bir tehlikenin eşiğinde! İşte maymun çiçeği virüsünden korunmanın tek yolu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2024 00:06:23. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da Devre Mülk Dolandırıcılığı Operasyonu: 19 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement