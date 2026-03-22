İstanbul'da Doğal Gaz Patlaması: 1 Ölü, 10 Yaralı - Son Dakika
İstanbul'da Doğal Gaz Patlaması: 1 Ölü, 10 Yaralı

22.03.2026 19:40
Fatih'te doğal gaz kaynaklı patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Kurtarma tamamlandı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'un Fatih ilçesinde doğal gaz kaynaklı patlama sonucu çöken binalarda arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını, enkaz altındaki 11 vatandaşa ulaşıldığını, 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Çiftçi, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, Ayvansaray Mahallesi'nde yürütülen arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Enkaz altında kalan 11 vatandaşımıza ulaşılmış, ekiplerimizin titiz ve fedakar çalışmaları neticesinde arama kurtarma süreci sona ermiş, enkaz kaldırma çalışmalarına geçilmiştir. Meydana gelen olayda 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 1'i ağır olmak üzere toplam 10 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımızın tedavileri devam etmektedir."

Hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Çiftçi, "Süreç, ilgili kurumlarımızın koordinasyonunda hassasiyetle yürütülmektedir. Allah milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da Doğal Gaz Patlaması: 1 Ölü, 10 Yaralı - Son Dakika

Nereden nereye Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor
Artık o motosiklete elini sürmez 390 bin TL ceza kesildi Artık o motosiklete elini sürmez! 390 bin TL ceza kesildi
Gaziantep Havalimanı’ndan kavga ve gerginlik Gaziantep Havalimanı'ndan kavga ve gerginlik
Çuval çuval para verecekler Uğurcan Galatasaray’dan ayrılabilir Çuval çuval para verecekler! Uğurcan Galatasaray'dan ayrılabilir
3.87 promilli cani 19 yaşındaki Hasan’ı vurdu Aile teşhis sırasında yıkıldı 3.87 promilli cani 19 yaşındaki Hasan'ı vurdu! Aile teşhis sırasında yıkıldı
Kolu kırılan Osimhen kötü haberi verdi Kolu kırılan Osimhen kötü haberi verdi

19:28
Sidiki Cherif’in milli takım hayali suya düştü
Sidiki Cherif'in milli takım hayali suya düştü
18:33
İstanbul Valiliği: Fatih’te göçük altında kalan 11 vatandaşımızdan biri hayatını kaybetti
İstanbul Valiliği: Fatih'te göçük altında kalan 11 vatandaşımızdan biri hayatını kaybetti
18:18
Osimhen Fenerbahçe derbisine yetişecek mi Yüzde 90 ihtimal verildi
Osimhen Fenerbahçe derbisine yetişecek mi? Yüzde 90 ihtimal verildi
18:00
İran, Hürmüz Boğazı’ndan geçmenin ücretini duyurdu: 2 milyon dolar
İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmenin ücretini duyurdu: 2 milyon dolar
17:11
Trump, ABD’nin İran’dan sonraki yeni düşmanını açıkladı
Trump, ABD'nin İran'dan sonraki yeni düşmanını açıkladı
16:37
İsrail, Lübnan’ın güneyini kuzeyine bağlayan Kasımiye Köprüsü’nü bombaladı
İsrail, Lübnan'ın güneyini kuzeyine bağlayan Kasımiye Köprüsü'nü bombaladı
SON DAKİKA: İstanbul'da Doğal Gaz Patlaması: 1 Ölü, 10 Yaralı - Son Dakika
