İstanbul'da Dolandırıcılık Operasyonu: 8 Tutuklandı

18.03.2026 17:31
Banka personeli gibi davranarak dolandırıcılık yapan 8 şüpheliye iddianame düzenlendi.

İstanbul'da, kendilerini banka personeli gibi tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla tutuklanan 8 şüpheli hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan iddianame düzenlendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gelen ihbar kapsamında, zanlıların kendilerini banka personeli olarak tanıtıp vatandaşları aradıkları, hesaplarında şüpheli işlemler olduğu yönünde yanıltıcı bilgiler vererek korku ve panik oluşturdukları, bu suretle vatandaşların telefonlarına gelen SMS doğrulama kodlarını temin ederek banka hesaplarına erişim sağladıkları belirtildi.

Hesaplarda bulunan paraları kendi kontrollerine geçiren şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma sonucunda, organize şekilde dolandırıcılık eyleminin gerçekleştirildiğinin tespit edildiği aktarılan açıklamada, yapılan teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde zanlıların İstanbul Kadıköy'de belirlenen bir adreste kurdukları düzenek üzerinden faaliyet yürüttükleri kaydedildi.

Açıklamada, şüphelilerin internet tabanlı arama sistemleri ve çeşitli yazılımlar aracılığıyla mağdurlarla iletişime geçtikleri, elde edilen paraları ise farklı hesaplara aktararak izlerini kaybettirmeye çalıştıkları ifade edildi.

Yapılan soruşturma kapsamında zanlılar A.E.E, Ö.Ç, B.B.K, G.Ü, U.B.B, M.O, B.A. ve A.S.A'nın yakalandığı belirtilen açıklamada, adreslerde gerçekleştirilen aramalarda bilgisayarlar, cep telefonları, modem ve yönlendirici cihazlar ile suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyal ele geçirildiği bilgisine yer verildi.

Açıklamada, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek çok sayıda vatandaşı dolandırdıkları vurgulanarak, bu kapsamda tutuklanan şüpheliler haklarında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan iddianame hazırlandığı aktarıldı.

Kaynak: AA

SON DAKİKA: İstanbul'da Dolandırıcılık Operasyonu: 8 Tutuklandı
