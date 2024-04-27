İstanbul'da dolunay Çamlıca Kulesi ile görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul'da dolunay Çamlıca Kulesi ile görüntülendi

İstanbul\'da dolunay Çamlıca Kulesi ile görüntülendi

İstanbul semalarında beliren dolunay, Çamlıca Kulesi ile kaydedildi. Dolunayın görüntüleri, 369 metre yüksekliğindeki kule ve denizde oluşan yakamozla birlikte güzel bir manzara oluşturdu. Çamlıca Kulesi, aynı anda 100 radyo yayınına imkan sağlayan bir yapı olarak dikkat çekiyor.

27.04.2024 03:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da dolunay Avrupa'nın en yüksek radyo ve televizyon kulesi olarak dikkati çeken Çamlıca Kulesi ile görüntülendi.

Akşam saatlerinde İstanbul semalarında beliren dolunayın, ilk doğduğu anlar Üsküdar'daki Çamlıca Kulesi ile kaydedildi.

AA ekibi tarafından Ortaköy'den "time-laps" yöntemiyle görüntülenen dolunay, 369 metre yüksekliğindeki Çamlıca Kulesi ve denizde oluşan yakamozla güzel görüntüler oluşturdu.

Aynı anda 100 radyo yayınının yapılabildiği Çamlıca Kulesi'nin açılışı 29 Mayıs 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilmişti.

Kaynak: AA

Çamlıca Kulesi, İstanbul, Dolunay, Radyo, Doğa, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da dolunay Çamlıca Kulesi ile görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:57 Dışişleri Bakanlığı: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyareti, iki liderin programlarının uyuşmaması nedeniyle ertelendi Dışişleri Bakanlığı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti, iki liderin programlarının uyuşmaması nedeniyle ertelendi
22:46 Milli gururumuz Arda Güler, ilk 11’de başladığı maçta golünü attı Milli gururumuz Arda Güler, ilk 11'de başladığı maçta golünü attı
22:02 Galatasaray, Yukatel Adana Demirspor’u 3-0 mağlup etti Galatasaray, Yukatel Adana Demirspor'u 3-0 mağlup etti
20:06 İsrail Dışişleri Bakanı’nın Erdoğan’ı hedef alan paylaşımına Türkiye’den sert yanıt İsrail Dışişleri Bakanı'nın Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına Türkiye'den sert yanıt
18:57 Köşeye sıkışan Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne meydan okudu: Boyun eğmeyeceğiz Köşeye sıkışan Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne meydan okudu: Boyun eğmeyeceğiz
01:16 Lokanta ve kafelerde KDV düzenlemesi Lokanta ve kafelerde KDV düzenlemesi
00:34 Elazığ’da 3 kız öğrenciye tacizde bulunan öğretmen tutuklandı Elazığ'da 3 kız öğrenciye tacizde bulunan öğretmen tutuklandı
00:16 Yunus Akgün’ün takımı Leicester City, Premier Lig’e yükseldi Yunus Akgün'ün takımı Leicester City, Premier Lig'e yükseldi
23:43 Mauro Icardi, yaptığı paylaşımla Fenerbahçelileri yine çıldırttı Mauro Icardi, yaptığı paylaşımla Fenerbahçelileri yine çıldırttı
23:29 Bahçelievler’de bir evde dans eden kadının videosunu çeken şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi Bahçelievler'de bir evde dans eden kadının videosunu çeken şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi
22:44 Tarihçi İlber Ortaylı’dan ortalığı karıştıracak Ayasofya çıkışı: Namaz kılmak için gudubet bir bina Tarihçi İlber Ortaylı'dan ortalığı karıştıracak Ayasofya çıkışı: Namaz kılmak için gudubet bir bina
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2024 03:34:34. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da dolunay Çamlıca Kulesi ile görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement