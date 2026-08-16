İstanbul'da Dönüşüm 1 Milyona Ulaştı

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da dönüşümü tamamlanan konut sayısının 1 milyona ulaştığını duyurdu.

Bakan Murat Kurum, sanal medya hesabında, Beykoz ilçesi Tokatköy Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm projelerinden görüntüler paylaştı. Bakan Kurum, görüntülerdeki ev sahibi Kazım Sönmez'in 'Devletten daha güvenceli kim olabilir?' sözlerini alıntılayarak, "İstanbul'umuzda dönüştürdüğümüz konut sayısı tam 1 milyona ulaştı. Şehrimizi afetlere hazırlamak için dönüşüme süratle devam edeceğiz. İşte Beykoz, Tokatköy" ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, kurulduğu 2012 yılından bu yana Türkiye genelinde deprem ve diğer afetlere karşı riskli binaların dönüşüm süreçlerini yürütüyor. Bugüne kadar 81 ilde 2 milyon 761 bin bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındı. 2 milyon 378 bin bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı. 83 bin bağımsız bölümün dönüşümü ise devam ediyor. Başkanlık iki kentsel dönüşüm projesinden birini deprem tehdidiyle karşı karşıya olan İstanbul'da hayata geçiyor. İstanbul'da 2012 yılından bu yana 1 milyon 298 bin bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındı. 1 milyon 7 bin bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı. Kentte 291 bin bağımsız bölümün dönüşümü ise devam ediyor.

İSTANBUL'UN DÖNÜŞÜMÜNDE 'YARISI BİZDEN' ETKİSİ

İstanbul'da kentsel dönüşümü artıran en önemli kampanya olan 'Yarısı Bizden' kapsamında bugüne kadar 384 bin 553 bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındı. 'Yarısı Bizden Kampanyası'nın bina bazlı dönüşümü kapsamında vatandaşlara riskli yapılarını yeniden inşa ettirmeleri için 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL de tahliye desteği olmak üzere toplam 1 milyon 875 bin TL destek veriliyor. Kampanyadan faydalanan kişiler, evlerini yüklenici firmalarla yeniden inşa ettirebiliyor. Aynı koşullarda hak sahibinin bir dükkanı/iş yeri için 437 bin 500 TL hibe ve 437 bin 500 TL kredi, 125 bin TL taşınma desteği sağlanıyor. Alan bazlı site benzeri büyük dönüşümlerde ise TOKİ veya Emlak Konut inşaatları üstleniyor. Bu modelde her bir hak sahibi için 875 bin TL'lik hibe desteği ve 125 bin TL'lik taşınma desteği sağlanıyor. Hibe tutarı bina maliyetinden düşürülüyor, arta kalan borç ise yine uzun vadeli uygun ödeme koşullarıyla taksitlendiriliyor.

KAYALARA KADAR KAZIKLAR ÇAKILDI

Emlak Konut GYO iş birliği ile Tokatköy'de 2 etaplık proje kapsamında 776'sı konut, 47'si iş yeri toplam 823 bağımsız bölüm inşa ediliyor. İlk etabı tamamlanan proje kapsamında 227 konut ve 35 iş yeri inşa edilerek hak sahiplerine teslim edildi. Tokatköy'de yeni evine taşınan Ali Dinç, mahallenin eski halini anlatarak, "1966 doğumluyum. 6 aylıkken gelmişim buraya. Yıkılmadan önceki binamızın sokağına itfaiye giremezdi. Yani araç geçse, belediye otobüsü, ağır tonajlı bir araç geçse sarsıntı hissederdim. Tamamıyla deprem korkusundan dolayı çok istedim başvurmayı. Şu anda eski görüntüden hiçbir eser kalmadı burada. Kayalara kadar kazıklar çakıldı, fore kazıklar. Bundan dolayı çok rahatım, huzurluyum. Bana göre lüks bir daire burası, böyle bir daireye geçme şansımız çok zordu" ifadelerini kullandı.

'HERKES GİDER, DEVLET KALIR'

Çalışmalardan memnuniyetini dile getiren Kazım Sönmez de "Burada kimi çok katlı, kimi tek katlı, depreme uygunsuz, her türlü sıkıntılı ev vardı. Şimdi ise sağlam binalar yapıldı. Özellikle saydım, bir binanın temeline 75 kazık çakıldı. Hakikaten, sağlam olduğuna inanıyorum" diye konuştu.

Sönmez, kentsel dönüşümünde devlete güvenin önemini vurgulayıp vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Herkes devletine güvensin. Devlet adamı yarı yolda bırakmıyor, bırakmaz da. Bugüne kadar TOKİ'de de gördük, Emlak Konut'ta da gördük. Devlet muhakkak insanların sağlığını, evini güvence altına alıyor. Herkes gider, devlet kalır. Ben devlete güvenip evlerini vermelerini tavsiye ederim. Eğer güvenmeyen varsa gelsin görsün burayı. Büyük bir değer var burada" diye konuştu.

'BEKLENTİMİZİN ÇOK ÜZERİNDE KALİTEYLE KARŞILAŞTIK'

Ömer Kuru ise "Hakikaten beklentimizin çok üzerinde bir kalite ile karşılaştık. Allah devletimize zeval vermesin. Hepsinden alnının akıyla çıktı. Her noktası kullanılabilir şekilde, ne gerekiyorsa yapılmış. Lüzumsuz hiçbir alan yok. Her noktası güzel tasarlanmış, düşünülmüş çok güzel bir mimari" dedi.

Haber: ANKARA,