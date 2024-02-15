İstanbul\'da düzenlenen operasyonlarda 3 organize suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, " İstanbul'da eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-40" operasyonlarında; Elebaşılığını Emre Özcan'ın yaptığı organize suç örgütü, elebaşılığını Önder Küçük'ün yaptığı organize suç örgütü ve elebaşılığını Sergen Solak'ın yaptığı 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi" açıklamasını yaptı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, organize suç örgütlerine karşı düzenlenen "KAFES-40" operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı. Yerlikaya sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:
"İstanbul'da eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-40" operasyonlarında; Elebaşılığını Emre Özcan'ın yaptığı organize suç örgütü, elebaşılığını Önder Küçük'ün yaptığı organize suç örgütü ve elebaşılığını Sergen Solak'ın yaptığı 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi.
Operasyonlarda 2'si örgüt elebaşı (1'i yurtdışında) olan 24 şüpheli yakalandı. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; Hangi büyüklükte olursa olsun, ailelerimizin huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine, çetelere milletimizin duası ve desteğiyle nefes aldırmayacağız.
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu organize suç örgütlerinin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme, kasten yaralama, yağma, silahla tehdit, mala zarar verme, işyeri, ikamet ve araç kurşunlama, iş insanlarından tehdit yoluyla haraç alarak haksız menfaat temin etme suçlarını işledikleri tespit edildi. Operasyonlar sonucu; 5 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet tüfeğe el konuldu. Operasyonları düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizlerle."
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