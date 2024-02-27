İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 432 tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 432 tabanca ele geçirildi

İstanbul\'da düzenlenen operasyonlarda 432 tabanca ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah imalatı, ticareti ve kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Pendik, Ümraniye, Eyüpsultan, Bayrampaşa ve Sultangazi'de gerçekleştirilen 4 ayrı operasyonda 432 tabanca ve çok sayıda silah malzemesi ele geçirildi. Operasyonlarda 24 şüpheli yakalanırken, 17 kişi tutuklandı.

27.02.2024 11:57
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İstanbul'da düzenlenen 4 ayrı kaçak silah operasyonunda 432 tabanca ve çok sayıda silah malzemesi ele geçirilirken, gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah imalatı, ticareti ve kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Teknik ve fiziki çalışmaların ardından ekipler, ocak ve şubat aylarında Pendik, Ümraniye, Eyüpsultan, Bayrampaşa ve Sultangazi'de 4 ayrı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 24 şüpheli yakalanırken, adreslerdeki aramalarda illegal silah atölyesi, 432 tabanca, 525 şarjör, 1000 silah gövdesi, süngü, namlu gibi parçalar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 17'si tutuklandı, 7'si ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 432 tabanca ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 432 tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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