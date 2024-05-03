İstanbul'da sahte pasaport operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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İstanbul'da sahte pasaport operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul\'da sahte pasaport operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte belge üretimi ve göçmen kaçakçılığıyla ilgili bir operasyon düzenledi. Operasyonda, yabancı uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda, binlerce sahte pasaport, kimlik kartı ve diğer belgeler ile çeşitli kaçakçılık malzemeleri ele geçirildi.

03.05.2024 13:49  Güncelleme: 13:59
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İstanbul'da düzenlenen sahte pasaport operasyonunda yabancı uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, "resmi belgede sahtecilik" suçuyla ilgili yaptıkları çalışmada, bazı şüphelilerin farklı ülkelere ait sahte kimlik ve pasaport yaparak göçmen kaçakçılığıyla ilgili ticari faaliyette bulunduğunu tespit etti.

Şüphelilere ait Avcılar'daki 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu 4 zanlıyı yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda, sahte üretilmiş pasaport, kimlik kartı ve sürücü belgesi olmak üzere toplam 16 bin 318 evrak ile hava, kara ve hudut kapısı sahte giriş çıkış silikon mühürleri, lazer kesim cihazı, kart basım makinesi, renkli yazıcı, lazer markalama kazıyıcı makinesi, pres makinesi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 250 gram altın, 5 bin avro ve 800 dolar ele geçirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da sahte pasaport operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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