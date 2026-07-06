İstanbul'da 10 düzensiz göçmenin yakalandığı araca yönelik operasyonda gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekiplerce, Beylikdüzü'ndeki TEM Otoyolu'nda seyreden araca düzenlenen operasyonda 10 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.
Avrupa ülkelerine geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin sınıra kadar götürülmeleri için para karşılığında araca bindikleri belirlendi.
Şüpheli sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da Düzensiz Göçmen Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?