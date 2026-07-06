İstanbul'da Düzensiz Göçmen Operasyonu - Son Dakika
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İstanbul'da Düzensiz Göçmen Operasyonu

06.07.2026 10:06
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İstanbul'da 10 düzensiz göçmen yakalanırken, sürücü tutuklandı. Operasyon devam ediyor.

İstanbul'da 10 düzensiz göçmenin yakalandığı araca yönelik operasyonda gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerce, Beylikdüzü'ndeki TEM Otoyolu'nda seyreden araca düzenlenen operasyonda 10 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.

Avrupa ülkelerine geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin sınıra kadar götürülmeleri için para karşılığında araca bindikleri belirlendi.

Şüpheli sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresine teslim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Düzensiz Göçmen Operasyonu - Son Dakika

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