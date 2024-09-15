İstanbul'da E-ihracat Zirvesi Yapıldı - Son Dakika
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İstanbul'da E-ihracat Zirvesi Yapıldı

Bakan Bolat, zirvede 300'den fazla Türk firmasının 1350 eşleştirmeyle global e-ticaretle buluştuğunu açıkladı.

15.09.2024 12:49
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da yapılan e-ihracat zirvesiyle bu alanda güncel trendlere ve geleceğe ışık tutulduğunu belirterek, "Zirve süresince 300'den fazla Türk firması, 1350 eşleştirmeyle küresel e-ticaretin önemli paydaşlarıyla buluşarak, üst düzey isimlerle birebir görüşmeler gerçekleştirdi." dedi.

Bolat, AA muhabirine, Ticaret Bakanlığı himayesinde, Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) tarafından organize edilen ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) desteğiyle 4-5 Eylül'de gerçekleştirilen İstanbul Küresel e-İhracat Zirvesi'nin sonuçlarını değerlendirdi.

Zirvede, yerel ve küresel e-ticaretin önemli paydaşlarının bir araya geldiğini anımsatan Bolat, etkinliğin gerek fiziksel gerekse canlı yayın kanallarından yoğun ilgiyle karşılandığını söyledi.

Bolat, zirveye Amerika'dan Güneydoğu Asya'ya küresel e-ticarette önemli paya sahip ABD, Çin, Brezilya, Hindistan gibi ülkelerin yanı sıra Avrupa, MENA ve ASEAN bölgelerinden katılımcıların geldiğini hatırlattı.

AboutYou (Almanya), JD.com (Çin), Jumia (Afrika kıtası), Otto (Almanya), Ozon (Rusya), Shopee (Singapur), Walmart (ABD), Wayfair (ABD), Wildberries (Rusya) başta olmak üzere 29 yabancı pazaryeri ve e-ticaret çözüm ortağı ile 3 yerli pazaryeri temsilcisinin fiziksel olarak, 4 küresel pazaryerinin ise çevrim içi zirvede yer aldığına dikkati çeken Bolat, toplamda 3 binin üzerinde üst düzey katılımcının etkinlikte buluştuğunu bildirdi.

Bolat, etkinlikte dünyaca tanınmış uzmanların katılımlarıyla 3 ayrı salonda, 51 sunum ve panel oturumu gerçekleştirildiği bilgisini vererek, oturumlarda lojistik süreçlerden dijital pazarlamaya kadar e-ihracata temas eden hemen her konuda katılımcıların bilgilendirildiğini, ihracatın güncel trendlerine ve geleceğine ışık tutulduğunu anlattı.

Küresel ve bölgesel e-ticaretin önde gelen markalarını bir araya getiren zirvenin, e-ticaret fuarı niteliğinde gerçekleştiğini vurgulayan Bolat, şöyle konuştu:

"Zirveye 56 farklı firma stantlarıyla katılım sağladı. Türk firmaları, açtıkları stantlarla markalarını üst düzey yöneticilere tanıtma fırsatı yakalarken kalıcı iş ortaklıkları kurma imkanı buldu. Zirve süresince düzenlenen B2B toplantılarında 300'den fazla Türk firması, 1350 eşleştirmeyle küresel e-ticaretin önemli paydaşlarıyla buluşarak, üst düzey isimlerle birebir görüşmeler gerçekleştirdi. Bakanlık olarak e-ihracatın genel ihracat içindeki payını yüzde 10'a çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda, ihracatçılarımızın bilgiye erişimi ve doğru kişilerle kalıcı iş ortaklıkları kurmalarının önemini göz önüne alıyoruz. Etkinlikler, sunduğumuz hizmetler ve sağladığımız desteklerle bu hedefe ulaşmak için kararlılıkla ilerliyoruz."

"3 binden fazla pazaryeri temsilcisi katıldı"

ETİD Başkanı Hakan Çevikoğlu da e-ihracat, yeni nesil teknolojiler, dijitalleşme ve dijital pazarlama, lojistik, markalaşma gibi konuların konuşulduğu zirvede, küresel ve bölgesel pazaryerlerinden 3 binden fazla üst düzey katılımcının fiziki olarak yer aldığını söyledi.

Dünyadaki e-ticaret sektöründe "sınır ötesi alışveriş"in popüler olmaya başladığına işaret eden Çevikoğlu, geçmişe oranla insanların artık küresel çapta e-ticaret sitelerinden alışverişlerini korkusuzca yapmaya başladıklarını dile getirdi.

Çevikoğlu, Türk ürünlerinin uluslararası pazarda yoğun ilgi gördüğünü belirterek, zirveye çeşitli kıtalardan dünyaca ünlü çok sayıda e-ticaret sitesi temsilcisinin katıldığını hatırlattı.

"Daha az maliyetle daha hızlı satış"

Türk firmalarının yurt dışı satışlarını kendi sitelerinden yapmak istediklerinde sürecin hem uzun hem de maliyetli olduğunu belirten Çevikoğlu, şunları kaydetti:

"Yerli firmalarımız, hem ürün çeşidi hem kalite hem de uygun fiyatlı satışları dolayısıyla küresel çapta dikkati çekmeye başladı. Bu nedenle düzenlediğimiz zirveye, dünyaca ünlü e-ticaret siteleri yoğun ilgi gösterdi. Yurt dışı satışlarını hem daha hızlı hem de daha az maliyetle yapmak isteyen Türk firmaları yeni anlaşmalar imzaladı. Söz konusu anlaşmalarla e-ihracata hızlı adım atan yerli firmalarımız, Türk ürünlerinin kaliteli ve uygun fiyatlı olduğunu gösterdi. Böylece hem yerli firmalarımız hem de yabancı pazaryerleri kazanım sağladı. Bu anlaşmaların, Türkiye e-ihracatına 2 yıl içinde 1,5 milyar dolarlık katkı sağlayacağını düşünüyoruz."

Çevikoğlu, etkinliğe katılamayan Türk firmalarının da Ticaret Bakanlığının internet sitesindeki "Kolay İhracat Platformu" ve "Destekler" sekmesi üzerinden ya da ETİD Genel Merkezini arayarak, yurt dışındaki e-ticaret sitelerinden satış yapabilmeleri için gerekli bilgilere ulaşabileceklerini bildirdi.

Çok verimli geçen etkinliğin tekrar yapılması için yoğun talep aldıklarını vurgulayan Çevikoğlu, geleneksel hale getirilecek etkinliğin gelecek yıl yine eylül ayında yapılmasının planlandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da E-ihracat Zirvesi Yapıldı - Son Dakika

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