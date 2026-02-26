İstanbul'da E-Skuter Sayısı Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'da E-Skuter Sayısı Arttı

İstanbul\'da E-Skuter Sayısı Arttı
26.02.2026 14:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İBB UKOME, İstanbul'daki e-skuter sayısını 78 bin 423'e çıkarma kararı aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Şubat ayı toplantısında, kent genelindeki elektrikli skuter sayısının artırılmasına yönelik teklif oy birliğiyle kabul edildi. Kararla birlikte 39 ilçede toplam e-skuter sayısı 78 bin 423'e yükseltildi.

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) 2026 yılı Şubat ayı toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin başkanlığında Feshane'deki Art İstanbul Toplantı Salonu'nda yapıldı. Toplantıda, İBB Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü tarafından sunulan elektrikli skuter firmalarının izin başvurularına ilişkin teklif görüşüldü. Bu kapsamda, operatörlerin izin süreleri 2026/1-15 sayılı UKOME kararı doğrultusunda yenilenirken, firmaların ek skuter talepleri de değerlendirildi. Yapılan oylama sonucunda 39 ilçede e-skuter sayısının 78 bin 423'e çıkarılması teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

İLÇELERE GÖRE E-SKUTER DAĞILIMI

Güncellenen listeye göre Adalar'da e-skuter izni verilmezken, ilçelere göre dağılım şöyle oldu: Arnavutköy 1.724, Ataşehir 2.074, Avcılar 2.205, Bağcılar 3.568, Bahçelievler 2.800, Bakırköy 1.099, Başakşehir 2.602, Bayrampaşa 1.342, Beşiktaş 836, Beykoz 1.227, Beylikdüzü 2.076, Beyoğlu 1.083, Büyükçekmece 1.403, Çatalca 402, Çekmeköy 1.534, Esenler 2.118, Esenyurt 4.942, Eyüpsultan 2.104, Fatih 1.772, Gaziosmanpaşa 2.400, Güngören 1.324, Kadıköy 2.311, Kağıthane 2.224, Kartal 2.379, Küçükçekmece 3.945, Maltepe 2.625, Pendik 3.747, Sancaktepe 2.510, Sarıyer 1.713, Silivri 1.161, Sultanbeyli 1.846, Sultangazi 2.663, Şile 245, Şişli 1.315, Tuzla 1.507, Ümraniye 3.639, Üsküdar 2.565 ve Zeytinburnu 1.392. İstanbul genelindeki toplam e-skuter izin sayısı 78 bin 423 olarak açıklandı.

Toplantıda ayrıca, Haliç bölgesindeki denizyolu toplu taşımacılık faaliyetlerinin değerlendirilmesine ilişkin teklif, gerekli mutabakat sağlanamadığı gerekçesiyle yeniden alt komisyona sevk edildi. Taksi duraklarına ilişkin gündem maddeleri de dört başlık halinde ele alındı. Kurum görüşleri olumsuz olan Hisar Taksi ve Adıvar Taksi'nin kurulmasına yönelik talepler reddedildi. Anadolu Hisarı'ndaki taksi durağı ile İSPARK Fatih Caddesi Sirkeci Gar önü ve Eminönü sahilindeki taksi duraklarına ilişkin önceki kararların iptal edilmesi de oy birliğiyle kabul edildi.

Kaynak: DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, İstanbul, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da E-Skuter Sayısı Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10 milyon TL’lik kaçak bitkisel macun ele geçirildi 10 milyon TL'lik kaçak bitkisel macun ele geçirildi
Yeni cevherler burada çıkacak Sakarya’ya 10 spor sahası birden Yeni cevherler burada çıkacak! Sakarya'ya 10 spor sahası birden
Epstein soruşturmasında gizli depodan çıkanlar şok etti Epstein soruşturmasında gizli depodan çıkanlar şok etti
İftara dakikalar kala feci kaza Ölü ve yaralılar var İftara dakikalar kala feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Erdoğan, açılan formayı görünce konuşmasını böyle kesti Erdoğan, açılan formayı görünce konuşmasını böyle kesti
Bu yılda da tekrarlandı Ezan sesi Old Trafford’da yükseldi Bu yılda da tekrarlandı! Ezan sesi Old Trafford'da yükseldi

14:42
Dürbünü eline geçirip planı açıkladı: O ülkeyi tamamen yok edebiliriz
Dürbünü eline geçirip planı açıkladı: O ülkeyi tamamen yok edebiliriz
14:41
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı
14:22
Bu bir ilk Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
Bu bir ilk! Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
13:56
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor Çocuğunu hastanede çocuk özlemi çeken adama verdi
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Çocuğunu hastanede çocuk özlemi çeken adama verdi
13:28
Dünya bu görüntüleri konuşuyor Dikkat çeken İstanbul detayı
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dikkat çeken İstanbul detayı
13:16
Bakan Gürlek ilk kez açıkladı Adnan Oktar’la ilgili çarpıcı detay
Bakan Gürlek ilk kez açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 14:56:16. #7.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da E-Skuter Sayısı Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.