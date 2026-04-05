İstanbul'da Eğitimde Yapay Zeka Zirvesi

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "3. Eğitimde Yapay Zeka Zirvesi" gerçekleştirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Yapay Zeka, İnsan ve Gelecek Odağında Eğitimin Dönüşümü" temasıyla düzenlenen zirve, eğitim, akademi ve teknoloji dünyasını aynı platformda buluşturdu.

Yapay zekanın eğitim sistemine etkilerinin çok boyutlu bir perspektifle ele alınması amaçlanan zirvede, kamu kurumları, üniversiteler, teknoloji kuruluşları ve sivil toplum temsilcileri bir araya gelerek, eğitimde yapay zeka uygulamalarının mevcut durumu ve geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, zirvede yaptığı konuşmada, çağın değişen şartlarını eğitim penceresinden okumaya, teknolojiyi, insanın ve toplumun faydası için nasıl konumlandırmaları gerektiğini birlikte düşünmeye gayret ettiklerini söyledi.

Her zirvenin eğitimde yön tayin eden, ufuk açan ve sorumluluk yükleyen güçlü bir buluşma olduğunu dile getiren Yentür, "Bu yılki temamız olan 'Yapay Zeka, İnsan ve Gelecek Odağında Eğitimin Dönüşümü' aslında tam da önümüzde duran büyük sorumluluğu ifade etmektedir. Bugün geldiğimiz noktada şunu açıkça ifade edebiliriz, eğitimde yapay zeka artık bir gelecek senaryosu değil, doğrudan bugünün meselesidir. Bu nedenle bizim yaklaşımımız, bu dönüşümü izleyen yerine yön veren bir eğitim anlayışı inşa etmektir." dedi.

Yentür, bu alandaki çalışmaları kavramsal düzeyden, sahada karşılık bulan somut adımlara doğru ilerlettiklerini kaydederek, ilk iki zirvede, yüz yüze ve eş zamanlı dijital yayınlarla toplamda 20 bin öğretmene ulaştıklarını aktardı.

Yapay zekanın eğitimdeki etkisini erken çocukluk döneminden itibaren ele alarak, iki yıl önce Türkiye'nin ilk Bilim ve Teknoloji Anaokulu'nu hayata geçirdiklerini belirten Yentür, bugün 13 anaokulunda, öğrencileri erken yaşta yapay zeka ve çağın teknolojileriyle buluşturan, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne uyumlu bir eğitim içeriği uygulandığını anlattı.

Murat Mücahit Yentür, eğitimde yapay zekanın, teknoloji entegrasyonu meselesinden ziyade bir sistem tasarımı ve gelecek inşası meselesi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda üç temel odak alanı üzerinde ilerliyoruz. Bunlar, öğretmenlerimizin bu dönüşüme uyumunu ve yetkinliğini artırmak, öğrencilerimizi erken yaştan itibaren üretim odaklı bir teknoloji ekosistemiyle buluşturmak, eğitim süreçlerini veri temelli, esnek ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmaktır. Bu çerçevede amacımız yapay zekayı üreten, geliştiren, yorumlayan ve yön veren bir nesil yetiştirmektir. Elbette bu sürecin merkezinde insan vardır. İnsanı merkeze almak, dönüşümü doğru istikamete yönlendirmektir. Önümüzdeki dönemde asıl belirleyici olan, teknolojiyi ne kadar kullandığımızdan çok onu hangi amaçla kullandığımız olacaktır. İstanbul olarak biz, sahip olduğumuz tarihsel birikimi, kurumsal kapasiteyi ve insan kaynağını bu dönüşümün merkezine yerleştirme kararlılığındayız."

Zirvede, açılışın ardından düzenlenen farklı oturumlarda, yapay zeka ve eğitime olan etkileri detaylarıyla ele alındı.

Zirveye, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Bilal Macit, İstanbul Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürü Sadullah Uzun, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Mustafa Canlı, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güleda Engin, Doğuş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şirin Karadeniz de katıldı.