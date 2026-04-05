İstanbul'da Eğitimde Yapay Zeka Zirvesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'da Eğitimde Yapay Zeka Zirvesi

05.04.2026 21:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

3. Eğitimde Yapay Zeka Zirvesi, teknoloji ve eğitimi buluşturdu, yapay zekanın eğitime etkileri ele alındı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "3. Eğitimde Yapay Zeka Zirvesi" gerçekleştirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Yapay Zeka, İnsan ve Gelecek Odağında Eğitimin Dönüşümü" temasıyla düzenlenen zirve, eğitim, akademi ve teknoloji dünyasını aynı platformda buluşturdu.

Yapay zekanın eğitim sistemine etkilerinin çok boyutlu bir perspektifle ele alınması amaçlanan zirvede, kamu kurumları, üniversiteler, teknoloji kuruluşları ve sivil toplum temsilcileri bir araya gelerek, eğitimde yapay zeka uygulamalarının mevcut durumu ve geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, zirvede yaptığı konuşmada, çağın değişen şartlarını eğitim penceresinden okumaya, teknolojiyi, insanın ve toplumun faydası için nasıl konumlandırmaları gerektiğini birlikte düşünmeye gayret ettiklerini söyledi.

Her zirvenin eğitimde yön tayin eden, ufuk açan ve sorumluluk yükleyen güçlü bir buluşma olduğunu dile getiren Yentür, "Bu yılki temamız olan 'Yapay Zeka, İnsan ve Gelecek Odağında Eğitimin Dönüşümü' aslında tam da önümüzde duran büyük sorumluluğu ifade etmektedir. Bugün geldiğimiz noktada şunu açıkça ifade edebiliriz, eğitimde yapay zeka artık bir gelecek senaryosu değil, doğrudan bugünün meselesidir. Bu nedenle bizim yaklaşımımız, bu dönüşümü izleyen yerine yön veren bir eğitim anlayışı inşa etmektir." dedi.

Yentür, bu alandaki çalışmaları kavramsal düzeyden, sahada karşılık bulan somut adımlara doğru ilerlettiklerini kaydederek, ilk iki zirvede, yüz yüze ve eş zamanlı dijital yayınlarla toplamda 20 bin öğretmene ulaştıklarını aktardı.

Yapay zekanın eğitimdeki etkisini erken çocukluk döneminden itibaren ele alarak, iki yıl önce Türkiye'nin ilk Bilim ve Teknoloji Anaokulu'nu hayata geçirdiklerini belirten Yentür, bugün 13 anaokulunda, öğrencileri erken yaşta yapay zeka ve çağın teknolojileriyle buluşturan, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne uyumlu bir eğitim içeriği uygulandığını anlattı.

Murat Mücahit Yentür, eğitimde yapay zekanın, teknoloji entegrasyonu meselesinden ziyade bir sistem tasarımı ve gelecek inşası meselesi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda üç temel odak alanı üzerinde ilerliyoruz. Bunlar, öğretmenlerimizin bu dönüşüme uyumunu ve yetkinliğini artırmak, öğrencilerimizi erken yaştan itibaren üretim odaklı bir teknoloji ekosistemiyle buluşturmak, eğitim süreçlerini veri temelli, esnek ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmaktır. Bu çerçevede amacımız yapay zekayı üreten, geliştiren, yorumlayan ve yön veren bir nesil yetiştirmektir. Elbette bu sürecin merkezinde insan vardır. İnsanı merkeze almak, dönüşümü doğru istikamete yönlendirmektir. Önümüzdeki dönemde asıl belirleyici olan, teknolojiyi ne kadar kullandığımızdan çok onu hangi amaçla kullandığımız olacaktır. İstanbul olarak biz, sahip olduğumuz tarihsel birikimi, kurumsal kapasiteyi ve insan kaynağını bu dönüşümün merkezine yerleştirme kararlılığındayız."

Zirvede, açılışın ardından düzenlenen farklı oturumlarda, yapay zeka ve eğitime olan etkileri detaylarıyla ele alındı.

Zirveye, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Bilal Macit, İstanbul Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürü Sadullah Uzun, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Mustafa Canlı, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güleda Engin, Doğuş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şirin Karadeniz de katıldı.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Teknoloji, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Eğitimde Yapay Zeka Zirvesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 05:33:35. #7.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da Eğitimde Yapay Zeka Zirvesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.