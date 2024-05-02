İstanbul'da Egzotik Hayvan Kaçakçılığı Operasyonu: 36 Şüpheliden 9'u Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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İstanbul'da Egzotik Hayvan Kaçakçılığı Operasyonu: 36 Şüpheliden 9'u Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul\'da Egzotik Hayvan Kaçakçılığı Operasyonu: 36 Şüpheliden 9\'u Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul merkezli 15 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda egzotik hayvan kaçakçılığına yönelik 36 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 9'u adliyeye sevk edilirken, yapılan aramalarda çok sayıda egzotik hayvan, hayvansal ürün ve çip ele geçirildi.

02.05.2024 13:31
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İstanbul merkezli 15 ilde egzotik hayvan kaçakçılığına yönelik operasyonlarda yakalanan 36 şüpheliden 9'u adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık suçunun önlenmesine ve Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme'ye (CITES) aykırı hareket edenlere yönelik çalışma yaptı.

Bu suçlara karıştığı değerlendirilen 11 şüpheliyi teknik ve fiziki takibe alan ekipler, şüphelilerin suçtan elde ettikleri gelirin belirlenmesi amacıyla da Türkiye Bankalar Birliği ve MASAK'la ortak çalışma yürüttü.

Şüphelilerin kimlik ve adreslerini tespit eden ekipler, İstanbul merkezli 15 ilde, 17 Ocak ile 29 Nisan arasında aralıklarla düzenledikleri operasyonlarda 36 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda 565 egzotik hayvan, 18 hayvansal ürün, 52 çip ve çip okuma cihazı, 3 bin 215 hayvan halka bileziği ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan şüphelilerden 27'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 29 Nisan'da yakalanan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

İstanbul, Hayvan Hakları, Güvenlik, Suç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Egzotik Hayvan Kaçakçılığı Operasyonu: 36 Şüpheliden 9'u Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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