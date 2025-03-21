İstanbul'da Emekli Vatandaş, İmamoğlu İçin 'Nöbet' Tutuyor - Son Dakika
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İstanbul'da Emekli Vatandaş, İmamoğlu İçin 'Nöbet' Tutuyor

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59 yaşındaki emekli Metiner Gündoğdu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun evinin önünde nöbet tutarak oyunun çalındığını savundu. Hükümetin demokrasiye yönelik eleştirilerde bulunan Gündoğdu, eylemine devam edeceğini belirtti.

21.03.2025 11:25  Güncelleme: 13:28
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HABER: Fatih ÖZKILINÇ KAMERA: Kerim UĞUR

(İSTANBUL) - İstanbul'da ikamet eden 59 yaşındaki emekli Metiner Gündoğdu, serbest bırakılmasını istediği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun evinin önünde "nöbet" tutmaya başladı. Gündoğdu, "Oyumun peşine düştüm. Bir oy attım. O çalındı" dedi.

Gözaltına alınmasının ardından her gün sabahın erken saatlerinde bisikletiyle Kağıthane'den İmamoğlu ailesinin yaşadığı konutun önüne gelen Gündoğdu, hava kararıncaya denk "nöbet" tutuyor.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Gündoğdu, "Oyumun peşine düştüm. Bir oy attım. O çalındı. Evde oturup, televizyon seyredip, havuç kemirmek istemiyorum" dedi.

Fakir Baykurt'un Yılanların Öcü romanına atıfta bulunarak sözlerini sürdüren Gündoğdu, "Hakkını ara Kara Bayram, hakkını. Yollara düşün yollara. Yılan bile yılanken öcünü alıyor. Lütfen yeter artık. Vallahi cumhuriyetim çalındı. Elimizin avucumuzun içinden kaydırdılar, götürdüler. Cumhuriyetimiz, demokrasimiz çalınıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimleri çalınıyor. Yeter, biraz durun. Sanki uzaydan bir çekirge sürüsü istila etti memleketi yahu. Bu kadar mı doymazsınız? Talan ediyorlar. Avukatı, hakimi, doktoru, eczacısı, işçisi, işvereni, patronu daha durmayın, bu son şans. Çiviyi çaktılar, üstümüzü kapatacaklar. ya kalkarsınız ya da geberir gideriz" dedi.

"Yaşasın demokrasi"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de seslenen Gündoğdu, "Sevgili Özgür Özel son anda güzel bir adım attı. Allah'ını seversen çimento ol. Bu halkın su ve kum olarak bir araya getir, bizi birleştir. ya beton et, bir beton gibi dik durup onların üstüne yıkılalım ya da beton gibi durup sınırlarımızı çizelim. Yaşasın demokrasi" diye konuştu.

İmamoğlu'nun serbest bırakılmasını isteyen Gündoğdu, "Aksi takdirde bu iş burada bitmeyecek" dedi.

Nöbetini sürdüreceğini belirten Gündoğdu, "Ölene kadar buradayım. Uyuyamıyorum, yatamıyorum. Oğluma, torunuma hesap veremeyeceğim. Buna çok üzülüyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ekrem İmamoğlu, Demokrasi, Gündoğdu, İstanbul, Politika, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Emekli Vatandaş, İmamoğlu İçin 'Nöbet' Tutuyor - Son Dakika

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