İstanbul'da eş zamanlı 'Huzur İstanbul' denetimleri yapıldı, Taksim'de GBT uygulandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde eş zamanlı 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirdi. Taksim'de başlayan denetimlerde, durdurulan araçlar arandı ve sürücü ile yolculara Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.
İSTANBUL'da polis ekipleri il genelinde eş zamanlı olarak 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirdi. Taksim'de denetimlerde sürücü ve yolculara Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirdi. Taksim'de saat 20.00 itibariyle başlayan denetimlerde durdurulan araçlar detaylı şekilde aranırken, sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri ile Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Denetimler gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da eş zamanlı 'Huzur İstanbul' denetimleri yapıldı, Taksim'de GBT uygulandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?