İstanbul\'da Evrensel Aşura Matem Merasimi düzenlendi

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Kerbela'da şehit edilen Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve 71 yakını, matemin 1385. yılında "Evrensel Aşura Matem Merasimi" ile İstanbul'da anıldı.

Caferilik İnancını Tanıtma, Araştırma ve Eğitim Derneği (CAFERİDER) tarafından Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen anma programına İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz, CAFERİDER Başkanı Hasan Babur, CEM Vakfı Alevi İslam İnanç Hizmetleri Başkanı Mesut Yıldırım ve çok sayıda siyasetçi ile vatandaş katıldı.

Programda konuşan Vali Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek, ehlibeyt sevgisinin evrensel ve sınırlar ötesi olduğunu dile getirdi.

Farklılıkların zenginlikleri olduğunu belirten Gül, "Ama ehlibeyt sevgisi bizim farklılıklarımız değildir. Ehlibeyt sevgisi hem Türkiye'mizde hem dünyanın her tarafındaki Müslümanların kalbinde, vicdanında, aklında yer almış bir sevgidir. Bizim topraklarımıza baktığımızda bunun en güzel somut göstergesi isimlerimizdir. Hep söylüyorum Anadolu'nun neresine giderseniz gidin 'Yezit' ismini görmezsiniz. Ama Anadolu'nun neresine giderseniz gidin 'Hüseyin, Hasan, Ali' ismini görürsünüz. Bu bizim aslında Kerbela meselesine nasıl baktığımızı, Anadolu insanının kalbinde, vicdanında nasıl yer aldığının en iyi göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Gül, bu topraklarda ne kadar "Ramazan" varsa o kadar "Muharrem" bulunduğunu, bu durumun kendileri için önemli bir gösterge olduğunu, farklılıkları zenginlik olarak kabul ettiklerini, Caferi vatandaşların hepsinden memnun ve razı olduklarını anlattı.

"Bu acıları ancak hatırlayarak, yüzleşerek aşabiliriz"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Kerbela acısını hep birlikte hissetmekten ve bu hissiyat üzerinden bir hoşgörü zemini, barışın, huzurun kıymetini bilen o sürecin ruhunu, hissiyatını bu salonda paylaşmaktan onur duyduğunu söyledi. İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Muharrem ayı Kerbela'da zalimin zulmüne boyun eğmeyenlerin matemidir. Yüreğindeki adalet ve eşitlik hasretiyle oruç ibadetini yerine getiren ve lokmasını bölüşen siz değerli canların matemini derinden hissettiğimi bilmenizi isterim. İçinde bulunduğumuz bu mübarek ay bize zalime karşı mazlumun yanında olmanın güçlünün değil, en yüksek cesaretle haklının yanında durmanın onurunu hissettirir. Geçmişte yaşanmış derin acılar, büyük adaletsizlikler, toplum vicdanında yaşamaya devam eder. Onları aşmanın yolu asla yok saymak ya da bastırmak değildir. Aksine bu acıları ancak hatırlayarak yüzleşerek aşabiliriz."

Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz ise Hz. Hüseyin ve 71 yakınının şehit edilmesine yönelik konuşmasında, Hz. Hüseyin'in yolunda olduklarını, zalimin zulmüne boyun eğmeyeceklerini kaydetti.

Törenden notlar

Vatandaşlar, erken saatlerden itibaren tören alanını doldururken, gösteri merkezi civarında bulunan yollar da trafiğe kapatıldı.

Alan girişlerinde yoğun güvenlik önlemi alan polis ekipleri, vatandaşları üst aramasının ardından tören yerine aldı.

Yasın sembolü olan siyah kıyafetler giyen çok sayıda vatandaş, Kerbela şehitlerini gözyaşları ve ağıtlarla andı.

Anma töreninin yapıldığı alanın çevresindeki ev ve iş yerlerine siyah bayraklar ve Kerbela faciasını tasvir eden resimler asıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Zeynebiye Gençlik Tiyatrosu'nca sahnelenen ve Kerbela olayının anlatıldığı tiyatro oyunu ilgiyle izlendi.

Programın sona ermesinin ardından çok sayıda kişi Aşura Günü'nün anlamına binaen Kızılay yararına düzenlenen "Kan Ver, Hayat Kurtar" kampanyası kapsamında kan bağışında bulundu.