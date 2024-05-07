İstanbul'da FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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İstanbul'da FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul\'da FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da FETÖ/PDY terör örgütünün güncel öğrenci yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 38 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sonucunda örgütün farklı illerden İstanbul'a üniversite okumak için gelen veya ailesi İstanbul'da ikamet eden öğrencilerin, örgütle bağlantısı olmayan kişilere ev kiralayarak, bu evlere öğrenci yerleştirdikleri tespit edildi. Ayrıca, yurt dışında yaşayan örgüt sorumlusu tarafından görevlendirilen örgüt mensupları tarafından evlere eşya temin edildiği, kiraların ödendiği ve evlerin ihtiyaçlarının karşılandığı belirlendi. Soruşturma sonucunda ayrıca lise ve ilköğretimde okuyan öğrencilere de örgüt mensupları tarafından organize edilen örgütsel programlar dahilinde sohbetler düzenlendiği ortaya çıkarıldı. Operasyon sonucunda 38 şüpheli gözaltına alınırken, iki şüphelinin arama çalışmaları ise devam ediyor.

07.05.2024 10:37
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İstanbul'da FETÖ/PDY terör örgütünün güncel öğrenci yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 38 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, örgütün farklı illerden İstanbul'a üniversite okumak için gelen yada ailesi İstanbul'da ikamet eden örgütle irtibatlı ailelere mensup üniversite öğrencilerinin, örgütle bağlantısı olmayan kişilere ev kiralatıp, bu evlere öğrenci yerleştirdikleri tespit edildi.

Yurt dışında yaşayan örgüt sorumlusu tarafından görevlendirilen örgüt mensuplarınca evlere eşya temin edildiği, kiraların ödendiği ve evlerin ihtiyaçlarının karşılanıp, örgütsel faaliyetlerinin denetlendiği belirlendi.

Soruşturmada, üniversite öğrencileri haricinde lise ve ilköğretimde okuyan öğrencilere, yine örgüt sorumlusu tarafından görevlendirilen örgüt mensupları tarafından organize edilen örgütsel programlar dahilinde sohbet düzenlendiği ortaya çıkarıldı.

Örgüte bağlılığı artırmak için seçilen evler

Örgütle irtibatlı ve iltisaklı ailelerin çocuklarının örgüte olan aidiyetlerini, kendileriyle ilgilenen örgüt mensuplarına bağlılıklarını artırmak için sohbetlerin, FETÖ soruşturmaları kapsamında işlem görmüş şahısların evlerinde yapıldığı tespit edildi.

Küçük yaşta çocukların aileleri tarafından, örgüt evlerine ya da örgüt sorumlusuna teslim edildiği teknik ve fiziki takipler sonucunda ortaya çıkarıldı.

Yapılan çalışmaların ardından savcılık, örgütsel faaliyetler gerçekleştirdiği belirlenen 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri düzenledikleri operasyonda 38 zanlıyı yakaladı.

İki şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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