İstanbul\'da FETÖ/PDY ve DEAŞ Terör Örgütü Şüphelileri Yakalandı

İSTANBUL'DA FETÖ/PDY ve DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri iddiasıyla haklarında yakalama kararı bulunan 8 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri iddiası ile haklarında yakalama kararı bulunan 3 şüpheli ile DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri iddiasıyla haklarında yakalama emri bulunan 5 şüpheliye yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon yapıldı. Operasyonlarda toplamda 8 şüpheli gözaltına alındı.