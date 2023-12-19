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İstanbul'da FETÖ/PDY ve DEAŞ Terör Örgütü Şüphelileri Yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da FETÖ/PDY ve DEAŞ Terör Örgütü Şüphelileri Yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında FETÖ/PDY ve DEAŞ terör örgütleri içerisinde faaliyet yürüttükleri iddiasıyla haklarında yakalama kararı bulunan 8 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda gözaltına alındı.

İstanbul\'da FETÖ/PDY ve DEAŞ Terör Örgütü Şüphelileri Yakalandı
19.12.2023 - 11:16,  Güncelleme: 11:17
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İSTANBUL'DA FETÖ/PDY ve DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri iddiasıyla haklarında yakalama kararı bulunan 8 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri iddiası ile haklarında yakalama kararı bulunan 3 şüpheli ile DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri iddiasıyla haklarında yakalama emri bulunan 5 şüpheliye yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon yapıldı. Operasyonlarda toplamda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İstanbul'da FETÖ/PDY ve DEAŞ Terör Örgütü Şüphelileri Yakalandı - Son Dakika
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