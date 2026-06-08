İstanbul'da Fidye İçin Kaçırma Olayı: 3 Tutuklama - Son Dakika
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İstanbul'da Fidye İçin Kaçırma Olayı: 3 Tutuklama

08.06.2026 10:37
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Bağcılar'da 3 milyon lira fidye için kaçırılan S.K. kurtarıldı, 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bir kişiyi kaçırıp ailesinden 3 milyon lira fidye istedikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 100. Yıl Mahallesi'nde iş yerinden eve gitmek üzere yola çıkan S.K'nin, 2 şüpheli tarafından alıkonulmasının ardından araca bindirilip kaçırıldığı ihbarı üzerine çalışma yaptı.

Ekipler, şüphelilerin mağdurun ailesiyle irtibata geçtiğini, bir akrabalarının borcu karşılığında S.K'yi kaçırdıklarını, 3 milyon lira karşılığında serbest bırakacaklarını söylediklerini ve tehdit ettiklerini belirledi.

Gasp Büro Amirliği ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından Büyükçekmece'deki bir adrese özel harekat destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda S.K. kurtarılırken, bu kişiyi kaçıran 2 şüphelinin yanı sıra olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 3 zanlı gözaltına alındı.

Adresteki aramalarda ruhsatsız tabancayla mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İki şüpheli ise hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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