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İstanbul'da Filistin'e destek yürüyüşü sonrası yaşanan olayda tutuklanan kişinin ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
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İstanbul'da Filistin'e destek yürüyüşü sonrası yaşanan olayda tutuklanan kişinin ifadesi ortaya çıktı

İstanbul'da düzenlenen 'Şehitlere rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet' yürüyüşü sonrasında Kelime-i Tevhid Bayrağı açan İsmail Aydemir'e yumruk atan Ege A.'nın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Ege A., ifadesinde kendisini korumak amacıyla yumruk attığını ve herhangi bir ulusa yönelik aşağılayıcı bir söz söylemediğini belirtti. Ege A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul\'da Filistin\'e destek yürüyüşü sonrası yaşanan olayda tutuklanan kişinin ifadesi ortaya çıktı
02.01.2024 - 11:37,
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İSTANBUL'da 'Şehitlere rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet' yürüyüşü sonrasında Kelime-i Tevhid Bayrağı açan İsmail Aydemir'e yumruk attığı iddiasıyla tutuklanan Ege A.'nın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Ege A. İfadesinde,  "Bir Türk vatandaşından Türk bayrağı taşımasını beklerken karşımdan gelen yeşil üzerine Arapça yazılı bayrak taşıyan kişiye, 'sen Türk değil misin, hassas zamanlardayız' dedim. Kendisi de bana 'istediğimi taşırım' dedi. Aramızda bir itişme oldu. Kendisi yanıma gelince bende kendimi korumak amacıyla yumruk attım. Kendisini sözlü olarak uyarmam gerekirdi. Olay nedeniyle pişmanım. Ben herhangi bir ulusa yönelik aşağılayıcı bir söz söylemedim" dedi.

Fatih'te dün sabah yapılan 'Şehitlere rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet' yürüyüşüne katılan İsmail Aydemir, yürüyüş sonrası elinde Kelime-i Tevhid Bayrağı ile yürüdü. Aydemir'e Galata Köprüsü üzerinde Üniversite öğrencisi Ege A. yumrukla saldırdı. Saldırı sonrası Aydemir'in yüzü kanlar içinde kalırken Ege A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Ege A., emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

İFADESİNİN ARDINDAN TUTUKLANDI

Ege A. savcılıktaki ifadesinin ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ege A.'nın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı.

"YANIMA GELİNCE KENDİMİ KORUMAK AMACIYLA YUMRUK ATTIM"

Ege A., savcılık ifadesinde Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği son sınıf öğrencisi olduğunu söyleyerek, "Benim babam emekli binbaşıdır ve ben de milliyetçi duygularla yetiştirildim. Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan tarafından ülkemizin kurucu liderinin fotoğrafı mesele edilerek ülkemiz aleyhine uygulama yapılması, yaşanan terör saldırıları sonucunda 12 askerimizin şehit edilmesinden sonra ben de bir Türk vatandaşından Türk bayrağı taşımasını beklerken karşımdan gelen yeşil üzerine Arapça yazılı bayrak taşıyan kişiye, 'sen Türk değil misin, hassas zamanlardayız' dedim. Kendisi de bana 'istediğimi taşırım' dedi. Aramızda bir itişme oldu. Kendisi yanıma gelince bende kendimi korumak amacıyla yumruk attım. Sözlü olarak uyarmam gerekirdi. Olay nedeniyle pişmanım. Ben herhangi bir ulusa yönelik aşağılayıcı bir söz söylemedim. Sadece Türk vatandaşı olduğunu tahmin ettiğim kişiyi uyarmak istedim. Olaydan sonra etraftan tanımadığım bir kişi de bana vurdu. Bana vuran kişiden de şikayetçiyim" dedi.

Kaynak: DHA
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