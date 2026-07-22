İstanbul'da Fırtına Ağaç Düşürdü - Son Dakika
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İstanbul'da Fırtına Ağaç Düşürdü

İstanbul\'da Fırtına Ağaç Düşürdü
22.07.2026 22:13
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Maltepe'de fırtına sonucu bir ağaç, 2 katlı binaya yaslandı; itfaiye ekipleri müdahale etti.

İSTANBUL'da etkili olan fırtına nedeniyle Maltepe'de dalları kırılan bir ağaç, 2 katlı binaya yaslandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tehlike oluşturan dalları keserek kaldırdı.

Olay, akşam saatlerinde Aydınevler Mahallesi İdealtepe Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İstanbul'da kent genelinde etkili olan fırtına nedeniyle 2 katlı binanın bahçesinde bulunan ağacın dalları kırılarak binaya yaslandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipleri elektrikli testereyle binaya yaslanan dalları keserek kaldırdı. Olayda yaralanan kimse olmazken, binada ise hasar meydana geldi.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, İstanbul, Güvenlik, İtfaiye, Fırtına, Fırtına, Maltepe, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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