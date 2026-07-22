İstanbul'da Fırtına Ağaçları Devrildi - Son Dakika
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İstanbul'da Fırtına Ağaçları Devrildi

İstanbul\'da Fırtına Ağaçları Devrildi
22.07.2026 19:30
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İstanbul'da etkili fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, araçlar hasar gördü, ekipler müdahale ediyor.

İSTANBUL'da etkili olan fırtına nedeniyle bazı ilçelerde ağaçlar devrildi.

Kentte etkisini artıran fırtına nedeniyle, birçok ilçede ağaçlar devrildi. Park halindeki araçlarda hasar meydana gelirken, ihbar üzerine olay yerlerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin birçok ilçede devrilen ağaçları kaldırma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Fırtına Ağaçları Devrildi - Son Dakika

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