İbb Ekipleri Fırtına Nedeniyle Oluşan 95 Olaya Müdahale Etti, 9 Koru ve Fidanlık Ziyaretçi Girişine Kapatıldı

(İSTANBUL) İstanbul'da sabah saatlerinde batıdaki ilçelerde etkili olmaya başlayan fırtına, akşam saatleri şiddetini artırarak, il genelinde etkili oldu. Gün içinde Sarıyer Rumeli Feneri kesiminde rüzgarın en yüksek hızı 80 km/s olarak ölçüldü. Fırtına nedeniyle İBB'ye bildirilen 95 olaya müdahale edildi. Ağaç devrilmesi veya tehlike arz eden parçalar nedeniyle 11 araç hasar gördü. Olaylarda can kaybı ya da yaralanma olmadı. Dal düşmesi ve ağaç devrilmesi riskine karşı ziyaretçilerin can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla 9 koru, fidanlık veya ormanlık alana ziyaretçi girişi kısıtlandı.

İstanbul'da beklenen fırtına sabah saatlerinde batıdaki ilçelerde etkili olmaya başladı. Öğle ile akşam saatleri arasında şiddetini artırarak, il genelinde etkili oldu. Sarıyer Rumeli Feneri mevkiinde rüzgarın en yüksek hızı 80 km/s olarak ölçüldü. Fırtınanın yol açtığı olaylar ve alınan önlemlerle ilgili İistanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bilgilendirme şöyle:

"Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı 2 bin 140 personel ve 928 araç/iş makinesiyle çalışmalarını sürdürüyor"

"Fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilgili birimler uyarılarak alarm durumuna geçildi. Bu kapsamda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Afet İşleri, İtfaiye, Park Bahçeler, Zabıta, Trafik, Yol Bakım, Atık Yönetimi, İSKİ, Şehir Hatları ve Halkla İlişkiler birimleri, tüm koordinasyonu bugün saat 10.00 itibarıyla AKOM'dan yürütüyor. İBB ekipleri, fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı 2 bin 140 personel ve 928 araç/iş makinesiyle çalışmalarını sürdürüyor.

"95 olaya müdahale edildi"

Fırtına nedeniyle İBB komutalarına şuana kadar gelen toplam 95 olaya müdahale edildi. Ağaç ve tehlike arz eden parçalar nedeniyle 11 araç hasar gördü, ancak can kaybı ve yaralanma olmadı. Meydana gelen olaylar: 39 ağaç devrilmesi, 1 çatı uçması, 40 tehlike arz eden parça, 15 tabela, reklam panosu vb…

Korular ziyaretçi girişine kapatıldı

Bölgelerde anlık olarak şiddetini artıran rüzgar nedeniyle, dal düşmesi ve ağaç devrilmesi riskine karşı ziyaretçilerin can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla Korular tedbiren geçici süreyle ziyaretçi girişine kapatıldı. Ziyaretçi girişine kapatılan alanlar: Gülhane Korusu, Florya Atatürk Kent Ormanı, Yıldız Korusu, Büyükdere Atatürk Fidanlığı, Hıdiv Korusu, Emirgan Korusu, Atatürk Kent Ormanı, Küçük Çamlıca Korusu ve Beykoz Korusu

Ulaşımda aksamalar

Saat 11.20 itibarıyla teleferik seferleri (Maçka, Eyüpsultan) işletmeye kapatıldı.

Elverişsiz hava koşulları sebebiyle Şehir Hatları ana hat seferlerinin tamamında sefer iptalleri yaşanmaktadır. 'İstinye-Çubuklu' hattı deniz dolmuş seferleri, 'İstinye-Küçüksu' arası ve 'Bebek-Küçüksu Anadolu Hisarı' hattı yolcu seferleri devam etmekte olup, zaman zaman aksamalar yaşanmaktadır."

AKOM'un son hava tahmin raporuna göre; İstanbul başta olmak üzere, yurdumuzun büyük bölümünde yaklaşık bir haftadır etkili olan soğuk ve yağışlı havanın bölgemizi terk etmesiyle birlikte, 0°C civarına ve altına kadar düşen sıcaklıkların; güneyli yönlerden (Lodos) esmesi beklenen fırtına, yer yer kuvvetli fırtına (60-85 km/s) ile birlikte hızlı şekilde artarak 15°C'lere kadar yükseleceği öngörülüyor.