İbb Ekipleri Fırtına Nedeniyle Oluşan 95 Olaya Müdahale Etti, 9 Koru ve Fidanlık Ziyaretçi Girişine Kapatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İbb Ekipleri Fırtına Nedeniyle Oluşan 95 Olaya Müdahale Etti, 9 Koru ve Fidanlık Ziyaretçi Girişine Kapatıldı

03.01.2026 20:59  Güncelleme: 23:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan fırtına akşam saatlerinde şiddetini artırarak il genelinde etkili oldu. 80 km/s hıza ulaşan rüzgar nedeniyle 95 olaya müdahale edilirken, 11 araçta hasar meydana geldi. Korular ziyaretçilere kapatıldı ve ulaşımda aksamalar yaşandı.

(İSTANBUL) İstanbul'da sabah saatlerinde batıdaki ilçelerde etkili olmaya başlayan fırtına, akşam saatleri şiddetini artırarak, il genelinde etkili oldu. Gün içinde Sarıyer Rumeli Feneri kesiminde rüzgarın en yüksek hızı 80 km/s olarak ölçüldü. Fırtına nedeniyle İBB'ye bildirilen 95 olaya müdahale edildi. Ağaç devrilmesi veya tehlike arz eden parçalar nedeniyle 11 araç hasar gördü. Olaylarda can kaybı ya da yaralanma olmadı. Dal düşmesi ve ağaç devrilmesi riskine karşı ziyaretçilerin can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla 9 koru, fidanlık veya ormanlık alana ziyaretçi girişi kısıtlandı.

İstanbul'da beklenen fırtına sabah saatlerinde batıdaki ilçelerde etkili olmaya başladı. Öğle ile akşam saatleri arasında şiddetini artırarak, il genelinde etkili oldu. Sarıyer Rumeli Feneri mevkiinde rüzgarın en yüksek hızı 80 km/s olarak ölçüldü. Fırtınanın yol açtığı olaylar ve alınan önlemlerle ilgili İistanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bilgilendirme şöyle:

"Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı 2 bin 140 personel ve 928 araç/iş makinesiyle çalışmalarını sürdürüyor"

"Fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilgili birimler uyarılarak alarm durumuna geçildi. Bu kapsamda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Afet İşleri, İtfaiye, Park Bahçeler, Zabıta, Trafik, Yol Bakım, Atık Yönetimi, İSKİ, Şehir Hatları ve Halkla İlişkiler birimleri, tüm koordinasyonu bugün saat 10.00 itibarıyla AKOM'dan yürütüyor. İBB ekipleri, fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı 2 bin 140 personel ve 928 araç/iş makinesiyle çalışmalarını sürdürüyor.

"95 olaya müdahale edildi"

Fırtına nedeniyle İBB komutalarına şuana kadar gelen toplam 95 olaya müdahale edildi. Ağaç ve tehlike arz eden parçalar nedeniyle 11 araç hasar gördü, ancak can kaybı ve yaralanma olmadı. Meydana gelen olaylar:  39 ağaç devrilmesi, 1 çatı uçması, 40 tehlike arz eden parça, 15 tabela, reklam panosu vb…

Korular ziyaretçi girişine kapatıldı

Bölgelerde anlık olarak şiddetini artıran rüzgar nedeniyle, dal düşmesi ve ağaç devrilmesi riskine karşı ziyaretçilerin can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla Korular tedbiren geçici süreyle ziyaretçi girişine kapatıldı. Ziyaretçi girişine kapatılan alanlar:  Gülhane Korusu, Florya Atatürk Kent Ormanı, Yıldız Korusu, Büyükdere Atatürk Fidanlığı, Hıdiv Korusu, Emirgan Korusu, Atatürk Kent Ormanı, Küçük Çamlıca Korusu ve Beykoz Korusu

Ulaşımda aksamalar

Saat 11.20 itibarıyla teleferik seferleri (Maçka, Eyüpsultan) işletmeye kapatıldı.

Elverişsiz hava koşulları sebebiyle Şehir Hatları ana hat seferlerinin tamamında sefer iptalleri yaşanmaktadır. 'İstinye-Çubuklu' hattı deniz dolmuş seferleri, 'İstinye-Küçüksu' arası ve 'Bebek-Küçüksu Anadolu Hisarı' hattı yolcu seferleri devam etmekte olup, zaman zaman aksamalar yaşanmaktadır."

AKOM'un son hava tahmin raporuna göre; İstanbul başta olmak üzere, yurdumuzun büyük bölümünde yaklaşık bir haftadır etkili olan soğuk ve yağışlı havanın bölgemizi terk etmesiyle birlikte, 0°C civarına ve altına kadar düşen sıcaklıkların; güneyli yönlerden (Lodos) esmesi beklenen fırtına, yer yer kuvvetli fırtına (60-85 km/s) ile birlikte hızlı şekilde artarak 15°C'lere kadar yükseleceği öngörülüyor.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Hava Durumu, İstanbul, Güvenlik, Fırtına, Fırtına, Ulaşım, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel İbb Ekipleri Fırtına Nedeniyle Oluşan 95 Olaya Müdahale Etti, 9 Koru ve Fidanlık Ziyaretçi Girişine Kapatıldı - Son Dakika

Kariyerini bıraktı, eşiyle birlikte girdiği tarlada hazineyi buldu Kariyerini bıraktı, eşiyle birlikte girdiği tarlada hazineyi buldu
Kaskla apartmana girdi, asansöre idrarını yapıp damdaki kuşları çaldı Kaskla apartmana girdi, asansöre idrarını yapıp damdaki kuşları çaldı
Venezuela’da Maduro destekçileri sokaklarda: Devrimci güçler Trump’a karşı harekete geçti Venezuela'da Maduro destekçileri sokaklarda: Devrimci güçler Trump'a karşı harekete geçti
ABD’de binlerce kişi Venezuela’da için sokağa indi: Petrol için savaşma ABD'de binlerce kişi Venezuela'da için sokağa indi: Petrol için savaşma
Trump işi şova döktü Maduro ile başlayan video, baştan sona mesaj dolu Trump işi şova döktü! Maduro ile başlayan video, baştan sona mesaj dolu
Zelenski’den Maduro’yu yakalayan Trump’a üstü kapalı mesaj Zelenski'den Maduro'yu yakalayan Trump'a üstü kapalı mesaj

23:42
Kadın motosikletliye, arkadan gelen otomobil çarptı
Kadın motosikletliye, arkadan gelen otomobil çarptı
23:34
Maç sonunda duyuruldu: Fenerbahçe’ye geri döndü
Maç sonunda duyuruldu: Fenerbahçe'ye geri döndü
23:25
Trump, şimdi de Grönland’ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim
Trump, şimdi de Grönland'ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim
23:23
Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye’nin aleyhine işliyor
Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye'nin aleyhine işliyor
21:02
Trump’tan Maduro’nun yerine gelen Rodriguez’e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
Trump'tan Maduro'nun yerine gelen Rodriguez'e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
20:21
İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde infial yaratan skandal : Kız öğrencileri oylamaya koydular
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde infial yaratan skandal : Kız öğrencileri oylamaya koydular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 03:06:04. #7.11#
SON DAKİKA: İbb Ekipleri Fırtına Nedeniyle Oluşan 95 Olaya Müdahale Etti, 9 Koru ve Fidanlık Ziyaretçi Girişine Kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.