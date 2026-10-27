İstanbul'da fırtına sürerken Şile Darlık'ta metrekareye 83,9 kilogram yağış ölçüldü - Son Dakika
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İstanbul'da fırtına sürerken Şile Darlık'ta metrekareye 83,9 kilogram yağış ölçüldü

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AKOM raporuna göre İstanbul'da fırtına ve sağanak etkisini sürdürüyor; sabah saatlerinden bu yana en fazla yağış metrekareye 83,9 kilogramla Şile Darlık Mahallesi'nde ölçüldü. Yağışın Avrupa Yakası'nda 13.00'e kadar kuvvetlenerek sürmesi bekleniyor.

İstanbul genelinde etkili olan fırtına ve sağanağın öğle saatlerine kadar sürmesi beklenirken, sabahtan bu yana en fazla yağış metrekareye 83,9 kilogramla Şile ilçesi Darlık Mahallesi'nde kaydedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) raporuna göre, kentte kuzeyden fırtına şeklinde esen rüzgar ve 12 dereceye gerileyen hava sıcaklığıyla birlikte sağanak etkisini sürdürüyor.

Sabah saatlerinden bu yana yapılan istasyon ölçümlerine göre, en fazla yağış metrekareye 83,9 kilogramla Şile'nin Darlık Mahallesi'nde ölçüldü. Darlık Mahallesi'ni metrekareye 36,3 kilogramla Kartal Aydos Dağı, 33,5 kilogramla Beykoz Anadolu Feneri, 33,2 kilogramla Kilyos, 30,4 kilogramla Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve 29,9 kilogramla Çekmeköy Ömerli izledi. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı bölgesinde ise metrekareye 26,8 kilogram yağış düştü.

Boğaz çevresinde etkili olan yağışın, ilerleyen saatlerde Avrupa Yakası genelinde kuvvetlenerek saat 13.00'e kadar sürmesi, ardından hafifleyerek etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Bu süreçte hava sıcaklığının 14 derece civarında, gelecek 7 gün boyunca ise 13 ila 16 derece aralığında kalarak mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

İstanbul genelinde etkili olan fırtına ve sağanağın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı İBB ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla 8 bin 623 personel, 2 bin 394 araç ve iş makinesiyle sahada görev yapan ekipler, kent genelinden gelen ihbarlara müdahale ediyor.

İtfaiye, İSKİ, Yol Yapım Bakım ve Onarım, Çevre Koruma ve Kontrol/İSTAÇ, Zabıta, Park ve Bahçeler, Ulaşım, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler, İETT, Metro İstanbul, Şehir Hatları, İGDAŞ ve Destek Hizmetleri birimleri koordinasyon içinde çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İstanbul'da fırtına sürerken Şile Darlık'ta metrekareye 83,9 kilogram yağış ölçüldü - Son Dakika
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