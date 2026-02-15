İstanbul'da Fırtına Uyarısı

(İSTANBUL) - İstanbul'da bu akşam saatlerinden yarın sabaha kadar kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. İstanbul Valiliği, ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; İstanbul'da bu akşam saatlerinde güney yönlerden esecek kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği bildirildi.

Açıklamada, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yarın sabah saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği ifade edilerek, "Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" uyarısı yapıldı.