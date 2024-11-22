İstanbul\'da Fırtına ve Kuvvetli Yağış Uyarısı

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(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nin genelinde akşam saatlerinden itibaren yeni bir alçak basınç sisteminin etkisiyle aralıklarla kuvvetli fırtına eseceğini, yarın sabah saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli sağanak geçişlerinin yaşanacağını, sıcaklıkta ise 10 ile 14 derece birden ani düşüşler olacağını açıkladı. AKOM ayrıca kentin kuzeyi ve yüksek kesimleri için karla karışık yağmur, kısa süreli kar yağışı tahminini de paylaştı.

AKOM sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımLa İstanbulluları uyardı. İstanbul başta olma olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde akşam saatlerinden itibaren yeni bir alçak basınç sisteminin etkisiyle aralıklarla kuvvetli fırtına eseceğini, yarın sabah saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli sağnak yağmur geçişlerinin yaşanacağını ve sıcaklıkta 10 ile 14 derece ani düşüşler yaşanması beklenildiği belirtti.

İl genelinde yarın akşam saatleri ile pazar sabah saatleri arasında görülecek yağışların, şehrin kuzey ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur, kısa süreli kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. AKOM, kuvvetli rüzgar ve yağışlar nedeni ile yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını da istedi.

Valilik de uyardı

İstanbul Valiliği de bu akşam saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan, yarın sabahtan itibaren kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 km/saat, hamlesi 80-90 km/saat) beklendiğini duyurdu. Valilik, beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın cumartesi akşam saatlerinde etkisinin kaybetmesinin beklendiğini, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini anımsattı.