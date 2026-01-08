Fırtına Tuzla Başta Olmak Üzere Bazı İlçelerde Hasara Yol Açtı - Son Dakika
Fırtına Tuzla Başta Olmak Üzere Bazı İlçelerde Hasara Yol Açtı

08.01.2026 16:11  Güncelleme: 17:08
İstanbul'da sabah başlayan fırtına ve şiddetli yağış Tuzla sahilinde alabora olan teknelere ve çok sayıda devrilen ağaç ve direğe neden oldu. İBB ekipleri, olumsuz durumlara karşı sahada 3.927 personel ve 1.865 araçla alarma geçti.

(İSTANBUL) İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan ve öğle saatlerinde etkisini artıran fırtına ve yağış Tuzla sahili başta olmak üzere bazı ilçelerde hasara yol açtı. Tuzla sahilinde demirli çok sayıda tekne alabora oldu, bazıları hazar gördü. Kent genelinde 100'e yakın ağaç, vinç, direk devrilmesi, çatı, tabela, pano uçması olayı yaşandı.

İstanbul genelinde Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava ile Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisiyle fırtına ve kuvvetli sağanak yağış etkili oluyor. Sabaha karşı başlayan fırtına ve yağış öğle saatlerinde şiddetini artırdı. İBB ekipleri, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı AKOM koordinasyonunda 3 bin 927 personel ve 1.865 araçla sahada görev yapıyor.

Tuzla sahilinde hasar büyük

Öğle saatlerinde şiddetini artıran fırtına özellikle Tuzla, Kartal gibi Marmara Denizi'ne kıyı ilçelerde etkili oldu. Tuzla sahilinde demirli çok sayıda tekne alabora oldu. Sahipleri, teknelerinin bağlarını kuvvetlendirerek kurtarmaya çalıştı. O anlarda büyük güçlük yaşadı. Büyük hasar oluşurken 100'e yakın ağaç, vinç, direk devrilmesi, çatı, tabela, pano uçması olayı yaşandı.

İBB ekipleri alarm durumunda

Fırtına ve sağanak yağmur nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilgili tüm birimler uyarıldı ve alarm durumuna geçildi. Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri, İtfaiye, Park ve Bahçeler, Zabıta, Trafik, Yol Bakım, Atık Yönetimi, İSKİ, Şehir Hatları ve Halkla İlişkiler birimleriyle koordinasyon, saat 08.00 itibarıyla AKOM üzerinden yürütülüyor. İBB ekipleri, fırtına ve sağanak yağış nedeniyle oluşabilecek risklere karşı 3.927 personel ve 1.865 araç/iş makinesiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Korular ziyarete kapatıldı

Bölgelerde anlık olarak şiddetini artıran rüzgar nedeniyle, dal düşmesi ve ağaç devrilmesi riskine karşı ziyaretçilerin can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla bazı korular tedbiren geçici süreyle ziyaretçi girişine kapatıldı.

Geçici olarak kapatılan alanlar şunlar:

Florya Atatürk Kent Ormanı

Yıldız Korusu

Büyükdere Atatürk Fidanlığı

Hidiv Korusu

Emirgan Korusu

Atatürk Kent Ormanı

Beykoz Korusu

Küçük Çamlıca Korusu

Büyük Çamlıca Korusu

Fethi Paşa Korusu

Teleferik ve deniz ulaşımında aksamalar

Saat 09.00 itibarıyla Maçka ve Eyüpsultan teleferik seferleri işletmeye kapatıldı. Elverişsiz hava koşulları nedeniyle Şehir Hatları seferlerinin tamamında sefer iptalleri yaşanıyor. Beşiktaş İskelesi'nde deniz kabarması kaynaklı su baskını meydana gelirken, iskele tedbir amaçlı olarak işletmeye kapatıldı.

Kaynak: ANKA

