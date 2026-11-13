İstanbul'da fırtınada uçan çatı parçaları Eyüpsultan'da 4 araca zarar verdi - Son Dakika
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İstanbul'da fırtınada uçan çatı parçaları Eyüpsultan'da 4 araca zarar verdi

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İstanbul'da dünden beri etkisini sürdüren fırtına bazı binaların çatılarını uçurdu, devrilen ağaçlar park halindeki araçlara zarar verdi. Eyüpsultan'da 5 katlı binanın çatısından uçan parçalar 4 araca zarar verirken kent genelinde tramvay ve teleferik seferleri de aksadı.

İstanbul'da fırtına nedeniyle bazı binaların çatıları uçtu, devrilen ağaçlar araçlara zarar verdi.

Kent genelinde dünden beri etkisini sürdüren fırtına, hayatı olumsuz etkiledi.

Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi Girne Caddesi'ndeki 5 katlı binanın çatısından uçan parçalar, park halindeki 4 araca zarar verdi.

Güngören Haznedar Mahallesi'nde üzerine ağaç devrilen araç kullanılamaz hale geldi.

Bahçelievler Soğanlı Mahallesi'nde de devrilen ağaç nedeniyle bir araçta hasar oluştu.

Sultangazi'de Cebeci ile Sultançiftliği mahallelerindeki bazı ağaçlar fırtına nedeniyle park halindeki araçların üzerine devrildi. Ekipler, devrilen ağaçlar ile hasar gören araçları kaldırmak için çalışma yaptı.

Zübeyde Hanım Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 4 katlı binanın çatısı uçtu. Çatıdan kopan parçalar, çevreye düştü. Bölgeye sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri, binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı. Ayrıca ilçedeki boş bir binanın çevresinde bulunan saclar, fırtına nedeniyle kaldırıma devrildi.

Hava muhalefeti nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler bir süre Kabataş-Yusufpaşa ve Çapa-Bağcılar istasyonları arasında yapıldı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında seferlerin gerçekleştirilemediği bildirildi.

Kaynak: AA
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