İstanbul’da Geleneksel Lale Bayramı Renkli Etkinliklerle Gerçekleştirildi - Son Dakika
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İstanbul’da Geleneksel Lale Bayramı Renkli Etkinliklerle Gerçekleştirildi

İBB’nin geleneksel Lale Bayramı bu yıl da İstanbullulara unutulmaz anlar yaşattı. 19-20 Nisan tarihlerinde düzenlenen etkinliklerde palyaço gösterileri, sihirbazlık, akrobasi ve müzik performansları ile 7 milyon 780 bin soğanlı bitkiyle dolu İstanbul, açık hava çiçek müzesine dönüştü.

21.04.2025 15:40  Güncelleme: 16:21
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(İSTANBUL) - İBB'nin geleneksel hale getirdiği Lale Bayramı, bu yıl da İstanbullulara unutulmaz anlar yaşattı. 19-20 Nisan tarihlerinde gerçekleşen etkinlikler rengarenk anlara sahne oldu. İki gün süren Lale Bayramı etkinliklerine İstanbullular yoğun ilgi gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile İBB Kültür Dairesi Başkanlığı'nın ortaklaşa düzenlediği Lale Bayramı, bu yıl da İstanbullulardan yoğun ilgi gördü. İki gün süren Lale Bayramı etkinlikleri, her yaştan ziyaretçiye hitap eden içeriğiyle büyük beğeni topladı.

Etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu

Üç ana noktada düzenlenen aktiviteler, alanlara özel programlarla katılımcılara unutulmaz bir festival deneyimi sundu. İBB Orkestraları'nın baharın gelişine ses olduğu etkinliklerde, İBB Oda Müziği Topluluğu ve İBB Bando Takımı, İstanbul'un simge noktalarında sahne aldı.

Göztepe 60. Yıl Parkındaki palyaço gösterileri, sihirbaz, uzun bacak şovları, yüz boyama, müzik dinletileri, jonglör ve akrobasi gösterileri ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti. Etkinlikler, özellikle çocuklu aileler tarafından yoğun ilgiyle takip edildi.

Emirgan Korusu etkinlik alanında yer alan "I LOVE ISTANBUL", "Lale Deresi", "Pembe Kurdele" ve "Türk Bayrağı & Gül Motifi" gibi çiçek düzenlemeleri büyük beğeni topladı. Gün boyunca bando gösterileri, akrobasi şovları, jonglör performansları, yüz boyama, uzun bacak şovları, palyaço etkinlikleri, müzik performansları ve sihirbaz gösterileri düzenlendi. 100 farklı lale çeşidinin sergilendiği koru, fotoğraf tutkunları için eşsiz bir görsel zenginlik sundu.

Gülhane Korusu'nda ise yüz boyama, palyaço gösterileri, uzun bacak şovları, müzik dinletileri, sihirbazlık ve jonglör performansları gerçekleştirildi. Tarihi atmosferiyle Gülhane Korusu, çiçekler ve sanatsal etkinliklerin buluşma noktası oldu.

7 milyon 780 bin soğanlı bitkiyle bahar İstanbul'da

Kentin beş farklı noktasına dikilen toplam 7 milyon 780 bin lale ve soğanlı bitki, İstanbul'u adeta bir açık hava çiçek müzesine dönüştürdü. Emirgan Korusu, Göztepe 60. Yıl Parkı, Gülhane Korusu, Hıdiv Korusu ve Sultanahmet Meydanı; lalelerin yanı sıra nergis, sümbül, frezya, zambak ve Arap sümbülü (muscari) gibi baharın habercisi çiçeklerle donatıldı.

Bu yıl toplam 7 milyon 780 bin soğanlı bitki, İstanbul'u süsledi. Emirgan Korusu, bu yıl 100 farklı çeşit ve 3 milyon 120 bin bitki ile en fazla dikimin yapıldığı alan oldu. Onu 2 milyon bitki ile Göztepe 60. Yıl Parkı, 1 milyon 600 bin bitki ile Gülhane Korusu izledi. Lalelerin yanı sıra; nergis, sümbül ve arap sümbülü (muscari) gibi diğer bahar müjdecileri de şehirdeki bahar atmosferini zenginleştiriyor. 2025 yılıyla birlikte İBB, ilk kez toprakla buluşan 368 bin yeni soğanlı bitkiyle Yıldız Korusu'nu rengarenk çiçeklendirdi.

Koruda; 200 bin zambak, 123 bin frezya, 30 bin glayör, 15 bin süs soğanı olmak üzere binlerce çiçek, İstanbul'un çiçek hafızasına yeni renkler kattı.

İstanbullular tüm bu görsel şöleni Emirgan Korusu, Gülhane Korusu, Göztepe 60. Yıl Parkı, Sultanahmet Meydanı ve Hidiv Korusu'nda görmeye devam edebilir.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul’da Geleneksel Lale Bayramı Renkli Etkinliklerle Gerçekleştirildi - Son Dakika

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