İstanbul'da Gözaltına Alınan 7 Gazeteci İçin Tahliye Kararı

(ANKARA) - İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protesto gösterilerini takip ederken gözaltına alınan ve tutuklanan 7 gazeteci için tahliye kararı verildi. DİSK Basın-İş konuya ilişkin "Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı bu kumpastan öylece sıyrılamaz. HSK, hukuksuz karar veren yargı mensupları hakkında derhal işlem başlatmalıdır" açıklamasını yaptı.

Tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan eylemleri takip eden gazeteciler, "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yapılan itirazın ardından foto muhabirleri Kurtuluş Arı, Hayri Tunç, Gökhan Kam, Bülent Kılıç ile AFP muhabiri Yasin Akgül, Now TV muhabiri Ali Onur Tosun, gazeteci Zeynep Kuray'ın tahliye edilmelerine karar verildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan DİSK Basın-İş, şunları kaydetti:

"Saraçhane eylemlerini takip eden ve bir kumpas sonucu tutuklanan 7 meslektaşımız hakkında tahliye kararı verildi. Şimdi soruyoruz: Gazetecilere kimler kumpas kurdu? Basın kartları ve ekipmanları gözükmeyecek şekilde fotoğraflarını çeken polisler kim? Gözaltına alma kararı ile tutuklama kararı veren hakim ve savcılar hakkında işlem başlatılacak mı? Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı bu kumpastan öylece sıyrılamaz! HSK, hukuksuz karar veren yargı mensupları hakkında derhal işlem başlatmalıdır!"

"Muazzam bir haksızlık sonucu İzmir'de gözaltına alınan meslektaşlarımızın bir an önce bırakılmasını talep ediyoruz"

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) temsilcisi Erol Önderoğlu ise şunları söyledi:

"İstanbul'daki gazeteci arkadaşımızın tahliye kararından teselli duyuyoruz. Yine muazzam bir haksızlık sonucu İzmir'de gözaltına alınan ve gözaltında dördüncü günlerini yaşayan meslektaşlarımızın da bir an önce bırakılmasını talep ediyoruz. Gazeteciliğe dokunulamaz!

Gazetecilerin toplu tutuklanması gibi toplu tahliyesi de mesleki dayanışmanın önemini bir kez daha ortaya çıkarırken, gazeteciliğin ve toplumsal rolünün kasıtlı, skandal bir tarzda hedef alınmasını gün yüzüne çıkardı. Bu kabul edilemez! İzmir'deki meslektaşlarımızın da tahliyesini talep ediyoruz."