İstanbul\'da Gün Batımında Kartpostallık Manzara

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İSTANBUL'da kar yağışının ardından güneş tekrar yüzünü gösterdi. Kentin simgelerinden Kız Kulesi ve Süleymaniye Camii gün batımında gökyüzünün kızıl tonuyla birlikte Üsküdar sahiline gelenler için kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İstanbul'da dün başlayan ve aralıkla devam eden kar yağışının ardından güneş tekrar yüzünü gösterdi. Üsküdar sahili, kentin simgelerinden olan Kız Kulesi ve Süleymaniye Camii'nin gün batımıyla birlikte sunduğu eşsiz görüntülere sahne oldu. Sahilde yürüyüş yapanlar manzaranın keyfini çıkardı.