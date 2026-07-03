Akom Uyardı: İstanbul'da Gök Gürültülü Sağanak ve Dolu Riski

(İSTANBUL) İBB Afet İşleri Daire Başkanlığı AKOM'un meteorolojik değerlendirmelerine göre, Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava dalgası hafta sonu İstanbul'da etkili olacak. Cumartesi günü sağanak yağış beklenirken, yağışların yer yer kuvvetli olabileceği; kararsız hava koşullarının etkisiyle gök gürültülü sağanaklar ve yerel dolu hadiselerinin görülebileceği öngörülüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Daire Başkanlığı AKOM, İstanbul genelinde etkili olması beklenen yeni hava sistemine ilişkin uyarıda bulundu. Hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, hafta sonu ile birlikte yerini serin havaya bırakacağı açıklandı.

HAVA SICAKLIKLARINDA BELİRGİN DÜŞÜŞ

Hafta boyunca 31-34 derece aralığında seyreden hava sıcaklıkları, cumartesi günü itibarıyla hissedilir derecede düşüş gösterecek. Balkanlar üzerinden gelen serin havanın bölgeye girişiyle birlikte, termometrelerin 27 derece civarına gerilemesi öngörülüyor.

KUVVETLİ SAĞANAK VE DOLU RİSKİ

AKOM'un tahminlerine göre, cumartesi günü saat 08.00'de başlaması beklenen yağışlı hava sistemi saat 20.00'ye kadar etkisini sürdürecek. Sıcak ve nemli hava ile kuzeyden gelen serin havanın karşılaşması sonucu oluşan kararsız hava koşullarının, yağışların şiddetini artırabileceği öngörülüyor. İstanbul'un farklı bölgelerinde yer yer 10-30 kg/m² seviyesine ulaşabilecek kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişleri beklenirken, bu süreçte şimşek, yıldırım ve ufak çaplı yerel dolu hadiselerinin de meydana gelebileceği tahmin ediliyor.