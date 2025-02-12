İstanbul'da Hava Alarmı Sona Erdi

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(İSTANBUL) Olumsuz hava koşulları nedeniyle Pazartesi günü saat 20.00'de başlayan alarm durumu, bugün saat 18.00 itibarıyla sona erdi. AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'u etkisi altına alan yağışların, akşam saatlerinden itibaren bölgeyi terk etmesi bekleniyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da çağrısına uyan çok sayıda yurttaş özel araçlarıyla trafiğe çıkmak yerine toplu taşımayı tercih etti. Diğer çalışma günlerinde yüzde 70-80'leri gören sabah trafiği bu sabah yüzde 50'lerde seyretti.

Hava durumu tahminlere göre, sıcaklıklar bu gece ve Perşembe sabah erken saatlerinde 0-3°C aralığında seyredecek. Öğle saatlerinden itibaren ise sıcaklıkların artarak mevsim normallerine ulaşması öngörülüyor.

"Buzlanma tehlikesine dikkat"

AKOM, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yollarda, meydanlarda ve üst geçitlerde buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini hatırlattı. İBB ekipleri tuzlama çalışmalarını sürdürecek.

"Mevsim normallerinde seyredecek"

İstanbul'da hava sıcaklıklarının 25 Şubat'a kadar mevsim normalleri civarında seyredeceği, zaman zaman 3-6°C altında kalabileceği belirtildi.

"İmamoğlu'nun çağrısı etkili oldu"

Özellikle kentin batısı ve kuzeyindeki ilçelerde etkili olan kar yağışı yüzünden trafikte yaşanabilecek aksaklıklara karşı İBB'nin aldığı önlemler etkili oldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da çağrısına uyan çok sayıda yurttaş özel araçlarıyla trafiğe çıkmak yerine toplu taşımayı tercih etti. Diğer çalışma günlerinde yüzde 70-80'leri gören sabah trafiği bu sabah yüzde 50'lerde seyretti. Gün içinde de diğer çalışma günlerine nazaran rahat bir trafik olduğu gözlendi.