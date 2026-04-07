İstanbul'da Gün İçinde Değişen Hava: Akşam Sağanak Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, İstanbul genelinde günün ilk saatlerinde az bulutlu ve açık bir hava beklenirken, ilerleyen saatlerde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Öğle saatlerinden sonra çevre illerde başlayacak yağışların, akşam saatlerinden itibaren İstanbul genelinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, zamanla kuzeybatıdan orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Yetkililer, güncel meteorolojik uyarı bulunmadığını bildirdi. İstanbul'un ilçelerinde hava durumu benzer şekilde seyredecek, az bulutlu başlayıp zamanla parçalı ve çok bulutlu hale gelecek, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı olacak. En yüksek sıcaklıklar 15°C ile 19°C arasında değişecek.