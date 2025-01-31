İstanbul'da Hava Kirliliği Zirve Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul'da Hava Kirliliği Zirve Yaptı

İstanbul'da hava kirliliğinin en yüksek seviyesi Sancaktepe'de ölçüldü; azot oksit etkili oldu.

31.01.2025 22:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul genelinde kalitesiz hava etkili oluyor

Kent genelinde hava kirliliğinin en fazla olduğu yer Sancaktepe

İSTANBUL - İstanbul'da bazı bölgelerde etkili olan azot oksit yoğunluğu hava kalitesini olumsuz yönde etkiledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının verilerine göre kent genelinde hava kirliliğinin en fazla olduğu yer Sancaktepe oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının verilerine göre kent genelinde hava kirliliği gözle görülür hale geldi. İstanbul'da da etkisini gösteren azot oksit yoğunluğu nedeniyle hava kirliliğinin en fazla olduğu yer Sancaktepe olarak ölçüldü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Hava Kalite Ölçüm istasyonlarından derlenen verilere göre, Sancaktepe'de bugün saat 12.00 itibarıyla ortalama partikül madde hava kirliliği konsantrasyonu 269 g/m3 (mikrogram bölü metreküp) ölçüldü. Burayı sırasıyla 228 g/m3 ile Göztepe, 117 g/m3 ile Esenyurt istasyonları takip etti. Bugün için hava kirliliğinin en az ölçüldüğü istasyon 27 g/m3 ile Sultangazi olurken, partikül madde hava kirliliği Beylikdüzü istasyonunda 35 g/m3 olarak belirlendi.

Kaynak: İHA

Hava Kirliliği, Hava Kirliliği, Sancaktepe, İstanbul, Sağlık, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Hava Kirliliği Zirve Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:32 Mide bulandıran görüntü: Tonlarca bozuk et ve balık ele geçirildi Mide bulandıran görüntü: Tonlarca bozuk et ve balık ele geçirildi
23:23 Prof. Dr. Naci Görür: Asıl büyük felaket o zaman olacak Prof. Dr. Naci Görür: Asıl büyük felaket o zaman olacak
22:46 Trump’tan 3 ülkeye yaptırım kararı Trump'tan 3 ülkeye yaptırım kararı
21:27 Akademisyen Çiğdem Bayraktar Öz hakkında tutuklama kararı Akademisyen Çiğdem Bayraktar Öz hakkında tutuklama kararı
20:46 Türkiye’den BM Güvenlik Konseyi’ne Kıbrıs tepkisi: Hayal kırıklığı duyuyoruz Türkiye'den BM Güvenlik Konseyi'ne Kıbrıs tepkisi: Hayal kırıklığı duyuyoruz
09:46 Yağlarını aldıran Demet Akalın’dan çöl pozları Yağlarını aldıran Demet Akalın'dan çöl pozları
09:44 Mansur Yavaş, İmamoğlu’na destek için Çağlayan Adliyesi’ne geldi Mansur Yavaş, İmamoğlu'na destek için Çağlayan Adliyesi'ne geldi
09:35 Altın altın olalı böyle fiyat görmedi Altın altın olalı böyle fiyat görmedi
09:34 Dün gece galibiyet alamadık Ülke puanında son durum belli oldu Dün gece galibiyet alamadık! Ülke puanında son durum belli oldu
09:30 Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek değişiklik Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek değişiklik
09:14 Üç gün sonra zorunlu Uymayana 176 bin lira ceza kesilecek Üç gün sonra zorunlu! Uymayana 176 bin lira ceza kesilecek
09:09 Yeşilçam’ın yıldızı Sevtap Parman, Alzheimer’a yakalandı Yeşilçam'ın yıldızı Sevtap Parman, Alzheimer'a yakalandı
09:05 Faruk Fatih Özer’in avukatı Thodex davasındaki önemli gelişmeleri anlattı Faruk Fatih Özer'in avukatı Thodex davasındaki önemli gelişmeleri anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2025 00:41:47. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da Hava Kirliliği Zirve Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.