İstanbul'da Hava Koşulları Uçuşları Etkiledi

29.03.2026 15:15
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki olumsuz hava koşulları nedeniyle çok sayıda uçuş iptal edildi.

İstanbul'daki olumsuz hava koşulları ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemeyen çok sayıda uçak, İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

Kentte etkili olan ve bazı yerlerde şiddetini artıran yağış nedeniyle görüş mesafesi düştü, hava koşulları uçuş trafiğini de etkiledi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş için alçalan uçaklar uzun süre havada tur atmak zorunda kaldı. Bazı uçaklar yakıt durumu nedeniyle çevre havalimanlarına yönlendirildi. Pegasus ve AJet hava yollarına ait çok sayıda uçak, İstanbul Havalimanı'na iniş yapmak zorunda kaldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamada, bugün ve yarın sefer kısıtlaması kararı alındığı belirtilerek, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı son değerlendirmelere göre Sabiha Gökçen Havalimanı çevresinde yaşanan olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 29 Mart ile 30 Mart tarihlerinde uçuş iptalleri yapılacaktır. Yolcularımızın uçuşlarına ilişkin güncel bilgileri, ilgili hava yolu şirketlerinin resmi internet siteleri ve çağrı merkezleri aracılığıyla takip etmeleri önemle rica olunur." bilgisine yer verildi.

AJet 51 seferini iptal etti

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan 51 seferin iptal edildiğini duyurdu.

Yolculara seferleriyle ilgili son durumu kontrol etmeleri uyarısında bulunan Yeşilkaya, şu ifadeleri kullandı:

"Meteorolojik Acil Durum Komitesinin uçuşların kısıtlanması kararına istinaden, 29 Mart Pazar günü Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 51 seferimiz iptal edilmiştir. 11 seferimiz de başka havalimanlarına yönlendirilmiştir. Olumsuz hava koşullarının devam etmesi durumunda yeni iptaller ve yönlendirmeler olması söz konusudur. Uçuş emniyetinden ödün vermeden operasyonlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Misafirlerimize gerekli bilgilendirme iletişim kanallarımızdan yapılmaktadır."

Kaynak: AA

