İstanbul\'da hava sıcaklığı yükseliyor

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İstanbul, hava sıcaklığının 8-10 derece birden düşmesiyle başlayan rüzgarlı ve yağışlı bir günün ardından güneşli bir güne uyandı. İBB'ye bağlı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) "Önümüzdeki hafta boyunca az bulutlu ve açık bir gökyüzünün hakim olacağı ve sıcaklıkların 28-31°C aralığında seyredeceği tahmin edilmektedir" açıklamasını yaptı.

AKOM, dün "rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi (30-60km/s) ile birlikte sıcaklığın 8-10°C birden azalacağını, beraberinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri yaşanacağını" duyurmuştu. Tahminlerdeki gibi havanın serinlediği kentte aralıklarla yağışlar görüldü, yağışa hazırlıksız yakalananlar oldu, akşam saatlerinde şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİ SEVİYESİNE YÜKSELİYOR

AKOM'dan bu sabah yapılan açıklamada ise güne 21°C civarında seyreden hava sıcaklıkları ile birlikte az bulutlu ve açık bir gökyüzü ile başlandığı belirtildi. Açıklamada, "Gün boyunca benzer hava koşullarının etkili olması beklenirken, sıcaklıkların öğle saatlerinde 27°C civarında seyredeği tahmin edilmektedir. Önümüzdeki hafta boyunca az bulutlu ve açık bir gökyüzünün hakim olacağı ve sıcaklıkların 28-31°C aralığında seyredeceği tahmin edilmektedir. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 28 Haziran'a kadar mevsim normalleri civarı ila 2-5°C üzerinde seyretmesi beklenmektedir" denildi.

VATANDAŞLAR YOLLARA DÖKÜLDÜ

Öte yandan; Kurban Bayramı tatili dolayısıyla memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar bayram arifesinde yola çıktı. Sabahın erken saatlerinde D-100 Karayolu Ankara istikametinde ve Çamlıca Gişeleri'nde trafik yoğunluğu oluştu.